Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

En Tocumbo

Fuerzas federales de México matan al líder del cartel de los Reyes Luis Enrique Barragán

Estados Unidos ofrecía una recompensa de tres millones de dólares

Cuerpo policial mexicano en una actuación contra los cárteles.

Cuerpo policial mexicano en una actuación contra los cárteles. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

El Gobierno mexicano confirmó este martes el abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, alias 'El Güicho' o 'R5', líder del cartel de Los Reyes y señalado como uno de los principales responsables de extorsionar a productores de aguacate en Michoacán, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de tres millones de dólares. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en redes sociales de que Barragán Chávez murió junto con otro presunto integrante del grupo criminal durante un operativo realizado en Tocumbo, en el oeste de México en el que los presuntos delincuentes agredieron a los agentes de fuerzas federales.

"Al repeler el ataque, dos agresores perdieron la vida, entre ellos Luis Enrique "N", alias "El Güicho" o "R5", identificado como líder del cartel de Los Reyes y principal coordinador de las extorsiones contra productores de aguacate de la región", expuso el funcionario.

El titular de la SSPC precisó que 'El Güicho' contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos y que el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de tres millones de dólares por información que condujera a su arresto por delitos relacionados con el tráfico de drogas y de armas.

Barragán Chávez había cobrado mayor relevancia dentro del cartel de Los Reyes después de la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias 'La Quiringua', otro de los principales dirigentes de la organización, en un operativo realizado a comienzos de agosto.

En Michoacán

Tras esa detención, las autoridades identificaron a 'El Güicho' como responsable de la estructura criminal. El cartel de Los Reyes opera principalmente en municipios del occidente de Michoacán, una de las principales regiones productoras de aguacate del país y donde las autoridades han reforzado durante los últimos meses los operativos contra la extorsión.

La organización está vinculada con Cárteles Unidos, una alianza de grupos criminales surgida para disputar territorio al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán. Estados Unidos designó en febrero de 2025 a Cárteles Unidos y al CJNG, entre otras organizaciones mexicanas, como organizaciones terroristas extranjeras.

Extorsión al sector aguacatero

La extorsión a productores, envasadores y transportistas de aguacate y otros productos agrícolas se ha convertido en uno de los principales focos de la estrategia de seguridad en Michoacán, el mayor estado productor de aguacate de México.

Noticias relacionadas

El sector aguacatero tiene especial relevancia en la relación con Estados Unidos, principal destino de las exportaciones mexicanas, y los problemas de seguridad han provocado en distintas ocasiones afectaciones al comercio bilateral.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
  2. La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada
  3. Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  4. Luz verde del BOE a la baliza v-27 que llega tras la v-16: precio y dónde se coloca
  5. Multado con 200 euros un conductor que circulaba a la velocidad adecuada en carretera pero tenía la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
  6. Mañana se se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la elegante alfombra isla de salón más barata del mercado: suave y confortable
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de seis cojines de sofá de pelo sintético más barato del mercado: de tacto muy suave
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de tres sartenes de cerámica antiadherente más baratas del mercado: para todo tipo de platos

El Gobierno niega tensiones con la Casa Real y confirma la visita del Rey a Ceuta y Melilla

El Gobierno niega tensiones con la Casa Real y confirma la visita del Rey a Ceuta y Melilla

Fuerzas federales de México matan al líder del cartel de los Reyes Luis Enrique Barragán

Fuerzas federales de México matan al líder del cartel de los Reyes Luis Enrique Barragán

Llanes se viste de tradición: los trajes de aldeana y porruanu, protagonistas del proyecto "Espacios efímeros" en Porrúa (Llanes)

Llanes se viste de tradición: los trajes de aldeana y porruanu, protagonistas del proyecto "Espacios efímeros" en Porrúa (Llanes)

José María Almoguera desvela si felicitó a su prima Alejandra por el nacimiento de su hija

José María Almoguera desvela si felicitó a su prima Alejandra por el nacimiento de su hija

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén de acero inoxidable con estructura de nido de abeja más barata del mercado: disponible por menos de 20 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén de acero inoxidable con estructura de nido de abeja más barata del mercado: disponible por menos de 20 euros

Lucas González, de Andy y Lucas, ya tiene su nueva nariz: ¿cuánto tarda en recuperarse una rinoplastia?

Lucas González, de Andy y Lucas, ya tiene su nueva nariz: ¿cuánto tarda en recuperarse una rinoplastia?

El Corte Inglés estrena espacios pop-up para lanzar en exclusiva la colección oficial de MADRING

El Corte Inglés estrena espacios pop-up para lanzar en exclusiva la colección oficial de MADRING

Sergio, Eleana y David: tres jóvenes con proyectos emprendedores para Avilés (y Asturias)

Sergio, Eleana y David: tres jóvenes con proyectos emprendedores para Avilés (y Asturias)
Tracking Pixel Contents