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GUERRA DE UCRANIA

España evacúa a Madrid a cinco soldados ucranianos heridos para recibir tratamiento médico

Tres serán atendidos en La Paz y otros dos en el Hospital de Getafe

Evacuación de soldados ucranianos heridos.

Evacuación de soldados ucranianos heridos. / MINISTERIO DE SANIDAD

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EP

MADRID

El Ministerio de Sanidad, en coordinación con Protección Civil, ha evacuado a cinco soldados ucranianos heridos durante la guerra contra Rusia y los ha trasladado a España para recibir tratamiento médico en hospitales de la Comunidad de Madrid.

Los cinco militares, que presentan quemaduras leves, han aterrizado este miércoles en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde han sido recibidos por personal del Ministerio de Sanidad antes de ser derivados a distintos centros hospitalarios.

Tres de los pacientes han sido trasladados en ambulancia al Hospital Universitario La Paz, mientras que los otros dos han sido derivados al Hospital Universitario de Getafe, donde continuarán su atención médica.

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La evacuación ha sido coordinada por el Ministerio de Sanidad y Protección Civil, organismo dependiente del Ministerio del Interior, a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, utilizado para canalizar asistencia entre los países participantes ante emergencias y situaciones humanitarias.

Fuente: El Periódico de España

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