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Google y Apple se pliegan ante Trump y cambian el nombre del lago Ontario por el de "lago América"

Los servicios de mapas de ambos gigantes tecnológicos adoptan la nueva nomenclatura establecida por el Gobierno de Estados Unidos como herramienta de presión en su pugna arancelaria con Canadá, que rechaza el cambio

Desde EEUU, tanto Google Maps como Google Earth ya rebautizan el Lago Ontario con el nombre trumpista &quot;Lake America&quot;

Desde EEUU, tanto Google Maps como Google Earth ya rebautizan el Lago Ontario con el nombre trumpista "Lake America" / Google Earth

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Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

Google y Apple se han visto atrapadas en la propaganda de Donald Trump. El pasado 27 de agosto, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para rebautizar el Lago Ontario que separa al país de Canadá como "Lago América", un cambio de nombre que responde a la guerra comercial abierta contra su vecino.

Ottawa rechazó esa modificación unilateral, pero ambos gigantes tecnológicos parecen haber sucumbido a la presión trumpista. Google fue el primero en claudicar. El domingo, Google Maps alteró la nomenclatura del más pequeño de los Grandes Lagos para los usuarios estadounidenses. "Como actualizamos Google Maps para reflejar los cambios de nombre en fuentes oficiales del Gobierno, las personas que usen Maps en EEUU verán Lake America, mientras que quienes estén en Canadá seguirán viendo Lake Ontario", explicó la compañía en un comunicado.

Desde fuera de EEUU y Canadá, Google Maps describe la laguna bajo control de ambos países como Lake Ontario (Lake America), según ha podido comprobar El Periódico. El cambio también se aprecia desde el servicio geoespacial Google Earth.

Cambios en Apple Maps

Ahora ha sido el turno de Apple. La firma de la manzana ha cambiado el nombre del lago a "Lake America" en Apple Maps, según una revisión de Axios. La semana pasada, Trump presionó a la compañía ahora dirigida por John Ternus para que hiciera el cambio, declaró el lunes el secretario del Departamento del Interior, Doug Burgum, a Fox Business.

La modificación sería únicamente visible para los usuarios estadounidenses, pues, según ha podido comprobar este diario, desde España sigue viéndose como Lago Ontario. No obstante, el buscador del servicio sí etiqueta esa laguna con el nuevo nombre establecido por la Casa Blanca.

El cambio de nombre en Apple Maps no se da para los usuarios de fuera de Estados Unidos

El cambio de nombre en Apple Maps no se da para los usuarios de fuera de Estados Unidos / Apple Maps

La administración Trump celebró el cambio como una victoria, con el presidente compartiendo la noticia en sus redes sociales. Aunque tiene poder para determinar cómo el Gobierno se refiere a accidentes geográficos, no puede obligar a que lo hagan otros países.

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"Sabemos que EEUU está cambiando. Sus relaciones comerciales, su política exterior, sus monumentos nacionales, sus hidrónimos", contestó el primer ministro de Canadá, Mark Carney. "Los canadienses también saben que llamar a las cosas por su nombre significa llamarlo lago Ontario: entonces, ahora y siempre".

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Fuente: El Periódico

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