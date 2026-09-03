Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Con 38 años

Hallan asesinados al músico de 'Camilo Séptimo' Jonathan Meléndez, a su mujer embarazada y a su hija de 3 años en México

Hay dos detenidos por este homicidio múltiple, entre ellos el socio comercial del artista

Archivo- Cita amarilla de escena del crimen.

Archivo- Cita amarilla de escena del crimen. / Europa Press/Contacto/Sebastian

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Autoridades mexicanas detuvieron este miércoles a dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio múltiple de un miembro de la banda de indie rock Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija de tres años y la trabajadora del hogar, cuyos cuerpos fueron hallados al interior de su residencia en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México (Centro).

El hallazgo de las víctimas se registró en los primeros minutos del miércoles, después de que vecinos de la torre residencial alertaran a la policía municipal tras escuchar gritos y detonaciones de arma de fuego en el interior del departamento.

Al ingresar en el inmueble, los agentes localizaron sin vida a Meléndez (de 38 años), a su esposa Ana Paola (de 35 años y con meses de gestación), a la hija de ambos (de tres años) y a la empleada del hogar (de 21 años), todos con impactos de bala en el cuerpo, además de localizar a la mascota familiar sin vida.

En el sitio de los hechos, los servicios de emergencia rescataron ileso a un menor de seis años quien se encontraba al interior del domicilio sin signos de violencia física.

El robo, la principal hipótesis del crimen

Las detenciones de Diego Sebastián "N", identificado como socio comercial del artista y presunto autor del crimen, y de Gerardo "N" se ejecutaron tras un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la policía de la Ciudad de México.

Fuentes federales confirmaron a EFE que la principal línea de investigación apunta al robo como el móvil del crimen, facilitado por la relación comercial que unía a las partes; Diego Sebastián "N", identificado como socio de la víctima de iniciales J.S.M.O., habría aprovechado la confianza mutua para acceder al domicilio con el consentimiento de la familia antes de perpetrar el ataque.

Jonathan Meléndez era tecladista y productor del grupo mexicano Camilo Séptimo.

Noticias relacionadas

Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, mientras la Fiscalía mexiquense procesa la escena para integrar la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
  2. Venden por diez millones de euros un castillo emblemático de Asturias, con una vivienda principal que tiene 24 habitaciones, doce baños y su propio embarcadero
  3. Multado con 200 euros un conductor que circulaba a la velocidad adecuada en carretera pero tenía la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
  4. La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada
  5. Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las elegantes fundas cobertores para sillas y cojines de terraza y jardín para el otoño: el material resistente al desgarro, a la intemperie y la lluvia
  7. El Ministerio fija en un informe preliminar que la única mina de carbón en actividad en Asturias debe devolver más de 30 millones en ayudas
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo térmico que garantiza resultados de peluquería: protege el cabello gracias al cilindro con revestimiento de cerámica y queratina

Así funciona la hipoteca inversa: información para decidir

Así funciona la hipoteca inversa: información para decidir

Javier A. Menéndez, bioquímico langreano: “Según algunos cálculos matemáticos podríamos llegar a vivir hasta 190 años”

Javier A. Menéndez, bioquímico langreano: “Según algunos cálculos matemáticos podríamos llegar a vivir hasta 190 años”

El Centro Asturiano de Oviedo abre sus fiestas con el pregón de la pediatra Lucía Galán: "Asturias nunca se marcha de uno"

El Centro Asturiano de Oviedo abre sus fiestas con el pregón de la pediatra Lucía Galán: "Asturias nunca se marcha de uno"

Feijóo, Ayuso y Abascal unidos en apoyo a Ceuta en la Plaza de Cibeles (Madrid)

Multitudinaria manifestación en Ceuta en su día grande exigiendo recuperar la normalidad

Avilés se va de tapas: 26 establecimientos llenarán de sabor la ciudad entre el 7 y el 13 de septiembre

Avilés se va de tapas: 26 establecimientos llenarán de sabor la ciudad entre el 7 y el 13 de septiembre

El Occidente asturiano se une para decir: "Ceuta no está sola"

El Occidente asturiano se une para decir: "Ceuta no está sola"

US Open | Rafa Jódar - Bu Yunchaokete, en imágenes

US Open | Rafa Jódar - Bu Yunchaokete, en imágenes
Tracking Pixel Contents