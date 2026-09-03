Sánchez desvela que se convocó a la embajadora de Marruecos por las declaraciones de sus ministros sobre Ceuta

El Ministerio de Exteriores convocó a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, el pasado 21 de agosto, después de que dos ministros marroquíes hicieran declaraciones sobre la marroquinidad de sendas ciudades autónomas españolas. La reunión, al contrario de lo que suele ser habitual en crisis diplomáticas con otros países recientes, como Israel, Italia o Argentina, no se anunció públicamente.

"A lo largo de este mes hemos escuchado a dos ministros suyos [de Marruecos] hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla. Dos declaraciones, señorías, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que, quiero informarles, convocamos a la embajadora marroquí el pasado 21 de agosto", ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados sobre la crisis migratoria de Ceuta.

El Ministerio de Exteriores confirma a este diario la convocatoria. "El ministro no pronunció la palabra convocatoria pero dijo que nuestro rechazo a las tesis marroquíes se había trasladado por todos los canales diplomáticos formales", apuntan. Aseguran que "muchas veces no se anuncian" estas convocatorias. La oposición había solicitad esta entre otras medidas de represalia a Marruecos por el asalto a Ceuta.

El pasado 30 y 31 de julio, al menos 70.000 personas cruzaron masivamente desde Marruecos hacia Ceuta. Al menos 5.000 siguen aún en la ciudad autónoma. Un informe de la Policía solicitado por la Audiencia Nacional asegura que agentes marroquíes organizaron y guiaron a las multitudes, a pesar de que el Gobierno niega que exista información alguna que apunte a la participación del Gobierno del reino alauita en la que es la peor crisis migratoria que ha sufrido España, y en la que se produjo el mayor número de muertes, hasta 140, según organizaciones marroquíes.

La tensión se agravó posteriormente por las reivindicaciones marroquíes sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. Abdellatif Ouahbi, ministro de Justicia de Marruecos, afirmó que Ceuta y Melilla son un "derecho histórico y geográfico" de Marruecos y reclamó establecer un mecanismo de diálogo con España para abordar su futuro y conseguir su "retorno al seno de la patria".

Ahmed Tufiq, ministro de Asuntos Islámicos, fue más lejos al presentar la recuperación de Ceuta y Melilla como una "lucha sagrada" para liberar las ciudades ocupadas.

Una convocatoria secreta

El Gobierno ha tratado desde que comenzó la crisis de exculpar públicamente a Marruecos de toda participación, por acción u omisión, en el asalto migratorio a Ceuta. Asegura que la colaboración con el país magrebí es necesaria para la devolución de los miles de inmigrantes aún en suelo español, que en su mayoría son inmigrantes económicos y, por ello, no tienen derecho a asilo, según el propio presidente Sánchez.

Eso explicaría por qué, al contrario de lo que viene siendo habitual, el Ministerio de Exteriores mantuvo la convocatoria de la embajadora marroquí con un perfil bajo.

Sin ir más lejos, el pasado 30 de julio, el ministerio dirigido por José Manuel Albares convocó al embajador de Italia en Madrid en plena disputa por los controles fronterizos impuestos por Roma a viajeros procedentes de España. El 7 de mayo, Exteriores la citó por segunda vez en pocos días a la representante de Israel para protestar por la prolongación de la detención de un ciudadano español integrante de la Global Sumud Flotilla, interceptada por Israel cuando se dirigía a Gaza.