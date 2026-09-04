El dilema con Marruecos: el Gobierno, atrapado entre la urgencia de revisar la relación bilateral y el riesgo de una escalada

Hay un clamor político (la oposición al completo y parte de la opinión pública y publicada) para que Pedro Sánchez deje de exculpar a Marruecos por el asalto masivo de inmigrantes a Ceuta el pasado 30 de julio. A izquierda y a derecha le piden más dureza con el reino alauita, pero el presidente del Gobierno se resiste. Alega que no hay pruebas concluyentes de la participación del Gobierno del reino alauita, a pesar del informe de la Policía que apunta a que hubo agentes marroquíes guiando a los inmigrantes hacia la frontera y organizando el asalto. Dice Sánchez que lo prudente es seguir cooperando con quien tiene que aceptar aún la devolución de miles de sus ciudadanos en territorio español. Si Marruecos cierra la verja, esa opción se desvanece.

No obstante, el presidente del Gobierno ha dejado este jueves en el Congreso la puerta abierta a revisar las relaciones con el vecino magrebí a consecuencia de la mayor entrada de indocumentados en nuestro territorio (al menos 72.000 personas). "Tenemos que seguir cooperando con Marruecos, pero es evidente que después de lo ocurrido esa cooperación tiene que ser diferente", ha dicho Sánchez desde la tribuna de oradores. "Estamos revisando todos los mecanismos de coordinación y de alerta con Marruecos para construir garantías adicionales".

Eso es el punto de partida, una revisión de los acuerdos. Pero tampoco descarta represalias más duras.

"Si existieran pruebas [de la participación de Marruecos], actuaríamos en consecuencia. Este Gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. Pero vamos a trabajar cargados de hechos probados", ha dicho, para añadir que "nadie ha aportado pruebas que puedan concluir que esta entrada masiva fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes".

Chaparrón de críticas por la posición de Sánchez con Marruecos

En cuanto se ha bajado del estrado, le ha caído un descomunal chaparrón de críticas de la oposición. Una inédita unanimidad de izquierda a derecha, incluidos sus socios de Gobierno, Sumar.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha acusado de estar controlado por el reino marroquí tras el robo de información de su móvil con el software Pegasus; el socio de investidura, Gabriel Rufián, de RC, le ha llamado "pusilánime", antes de asegurar sin pruebas que la crisis de Ceuta fue pergeñada por Marruecos junto a Israel y Estados Unidos. El tono no ha sido más favorable en el resto de los portavoces parlamentarios, de "traidor" le ha calificado Vox y Junts le ha considerado "inhabilitado" para gobernar. Todos piden contundencia con un régimen, el del rey Mohamed VI, al que califican con una gama de desprecios que van desde invasor a dictador.

Madrid. 03.09.2026. Alberto Núñez Feijóo. Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados / José Luis Roca / EPC

¿Por qué no lo hace Sánchez? ¿Qué le impide recoger los réditos políticos de dar un golpe en la mesa con Marruecos? Según Feijóo o Santiago Abascal, el "chantaje" al que le somete Gobierno marroquí. Según Moncloa, por mera responsabilidad y sentido de Estado. Por "no ir a la guerra con argumentos falsos", ha dicho Sánchez, en referencia a la guerra de Irak y a las falsas armas de destrucción masiva.

Medidas ya tomadas, medidas por tomar

Aunque en la relación bilateral da la sensación de que es Marruecos el que tiene la sartén por el mango, en realidad España tiene muchas herramientas de presión y castigo.

Alrededor de un cuarto de la energía que consume el país magrebí proviene o necesita de infraestructuras españolas. El gas le llega por el gasoducto Magreb-Europa y el Gas Natural Licuado, desde las regasificadoras españolas.

España hace de puente de Rabat con Europa. El Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado a mandar abogados del Estado a defender los intereses marroquíes en la disputa con el Frente Polisario sobre los derechos de pesca frente al Sáhara Occidental.

Un conflicto militar está lejos, incluso teniendo en cuentra los antecedentes del islote de Perejil, conquistado y retomado por España bajo el Gobierno de José María Aznar en 2002. Pero, incluso en caso de confrontación armada, España tiene las de ganar: no solo porque pertenece a la OTAN (los territorios africanos no estén incluidos explícitamente en el Tratado, pero cualquier país miembro puede solicitar asistencia de los socios si es atacado su territorio). Además, el poderío militar español es muy superior al marroquí: España está en el puesto 18 de 145 países analizados por Global Firepower, un índice de referencia, frente al 56 de Marruecos.

España ha optado, históricamente y con todos los Gobiernos, por la vía del "colchón de intereses". La idea de que el incómodo vecino sería más llevadero cuanta más relación comercial, cultural y política hubiera. Las relaciones económicas ascienden ya a más de 23.000 millones de euros. Ese colchón ha funcionado relativamente bien, pero ha tenido muchos baches: el mencionado islote de Perejil, el asalto a la frontera de 2021, con alrededor de 10.000 personas, o el de Ceuta de este 2026 (que incluso si no estuvo pergeñado por Marruecos, ha reconocido Sánchez que los gendarmes marroquíes no lo impidieron los días 30 y 31 de julio).

España y Marruecos firmaron en 2022 una hoja de ruta conjunta. Era la puesta de largo de la nueva relación bilateral tras el choque diplomático derivado de la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España. Rabat ha puesto palos en las ruedas durante todos estos años al desarrollo de lo firmado. El caso más llamativo ha sido el de las aduanas de Ceuta y de Melilla: nominalmente en marcha; en la práctica, inservibles.

¿Qué habría hecho Feijóo?

El líder de la oposición ha propuesto un reequilibrio de la relación con Marruecos, pero ha evitado anunciar medidas duras si llega a gobernar. Tampoco ha aclarado en estos años si él desharía el compromiso adquirido por España con Marruecos de apoyar su plan de quedarse el Sáhara Occidental a cambio de darle cierta autonomía como la solución "más seria, realista y creíble".

"Recuperaremos la política firme y sensata con Marruecos. Buscaremos una relación estable y leal, transparente y recíproca. Uno de ellos es que Ceuta, en esa relación, les ha de quedar claro que Ceuta y Melilla son España. No es una cuestión pendiente ni una cuestión negociable", ha perfilado el líder de la oposición, que también ha pedido que se convoque a la embajadora de Marruecos en España (ya se ha hecho, en secreto, según ha anunciado este jueves Pedro Sánchez) y la retirada temporal (llamada a consultas, en el argot diplomático) del embajador de España en Rabat. "España tendrá capacidad autónoma para proteger sus fronteras. España no subcontrata su soberanía a nadie".

Además, Feijóo ha anunciado una "investigación exhaustiva sobre el espionaje marroquí con el software israelí Pegasus" que, asegura, explica la sumisión de Sánchez a Rabat. "Esclareceremos completamente el caso Pegasus. Nunca más habrá una sombra de duda sobre la libertad del presidente del Gobierno de España", ha rematado el jefe de la oposición.