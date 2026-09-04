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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Putin solo se reunirá con Trump y Zelenski si es para firmar un acuerdo final, según el Kremlin
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
El dron hallado en una isla finlandesa es ruso, según la Guardia de Fronteras
La Guardia de Fronteras de Finlandia informó este viernes de que el dron hallado el martes en una isla próxima a Porvoo, a unos 50 kilómetros al este de Helsinki, es una aeronave no tripulada de reconocimiento modelo Geoscan 701 de fabricación rusa.
"Este modelo lo utilizan tanto organismos estatales como entidades civiles, por lo que, en este momento, no es posible confirmar el uso previsto del aparato ni el país o la entidad que lo utiliza", señaló la agencia fronteriza en un comunicado.
El organismo dijo que ha iniciado una investigación junto a otras autoridades por una posible violación de la integridad territorial del país para tratar de determinar desde dónde, cuándo y de qué manera llegó el dron a territorio finlandés.
Ucrania ataca depósitos de petróleo y baterías antiaéreas en el sur de Rusia
Ucrania atacó este viernes con drones una base de depósitos de petróleo y baterías antiaéreas rusas en la ciudad balneario de Sochi y la localidad aledaña de Sirius, según informaron las autoridades locales y medios independientes.
"En la ciudad de Sochi y la localidad de Sirius las defensas antiaéreas repelen un ataque masivo de drones contra la infraestructura civil. Hay restos de drones en varios lugares. Según datos previos, no hay heridos", informó el servicio de prensa del Gobierno de la región de Krasnodar en Telegram.
Zelenski espera una reunión los próximos días en Kiev con los enviados de Trump después de que vayan a Rusia
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha desvelado que espera una reunión en los próximos días con los enviados del presidente, Donald Trump, para las negociaciones con Rusia, después de que estos realicen una visita a Moscú. "Acabo de mantener una reunión con el equipo encargado de las negociaciones con los enviados del presidente de Estados Unidos. Estamos en comunicación con ellos prácticamente las 24 horas del día, los siete días de la semana, y ahora nos estamos preparando para las reuniones. Ya se han establecido fechas provisionales", ha afirmado el mandatario ucraniano en uno de sus videos diarios sobre la marcha de la guerra.
Rusia reivindica un nuevo ataque contra embarcaciones en el mar Negro vinculadas a Ucrania
Las autoridades de Rusia han reivindicado este jueves nuevos ataques contra cargueros atracados en el mar Negro y vinculados a Ucrania, los cuales son utilizados para transportar armamento y munición a las tropas del Ejército de Ucrania, según informaciones de Moscú.El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicador que un buque portacontenedores y un carguero "con armas a bordo" han sido alcanzados por un ataque perpetrado por las fuerzas rusas. Así, ha explicado que la segunda embarcación transportaba "equipo militar y técnico". El ataque, perpetrado con drones rusos, se enmarca en un aumento de las operaciones de este tipo puestas en marcha por el Ejército de Rusia durante los últimos meses a medida que trata de aumentar la presión sobre Kiev tras más de cuatro años de invasión. Desde el pasado mes de julio, algunos de estos ataques se producen con gran asiduidad.
Reino Unido convoca al encargado de negocios ruso por el ataque al aeropuerto de Leipzig
El Reino Unido convocó este jueves al encargado de negocios ruso en Londres para condenar el intento de ataque con drones ocurrido en agosto contra el aeropuerto alemán de Leipzig, del que Alemania responsabiliza a Rusia.
En línea con otros países europeos, un portavoz del Ministerio de Exteriores (FCDO) expresó la "plena solidaridad" del Reino Unido con Alemania y aseguró que su compromiso con la defensa de sus aliados de la OTAN y el apoyo a Ucrania es "inquebrantable".
Putin sitúa entre 8.000 y 12.000 las bajas mensuales en las filas ucranianas durante la invasión
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este jueves que entre 8.000 y 12.000 soldados ucranianos mueren o resultan heridos cada mes en el marco de la invasión desatada hace ya más de cuatro años por las fuerzas rusas, al tiempo que ha alertado de que las "pérdidas del enemigo siguen aumentando".
Durante el Foro Económico Oriental que acoge la ciudad de Vladivostok, en el este de Rusia, Putin ha señalado que "las bajas superan la cantidad de hombres que se enrolan como resultado de la movilización forzosa y de aquellos que vuelven de los hospitales". "Cada mes pierden entre 8.000 y 12.000 efectivos", ha apuntado.
Polonia cita a encargado de negocios ruso por ataque híbrido contra aeropuerto de Leipzig
El ministro polaco de Exteriores, Radoslaw Sikorski, afirmó este jueves que ha convocado al encargado de negocios ruso en Varsovia, Georgy Mikhno, por el ataque híbrido contra el aeropuerto alemán de Leipzig en agosto pasado y del que Alemania responsabiliza a Rusia.
"Polonia apoya la reacción y la decisión tomadas por Alemania frente a la actitud agresiva de Rusia, también en cuanto al cierre del consulado (de Rusia en Bonn) y de (el centro cultural) 'Casa Rusa' en Berlín", dijo tras una reunión de los jefes de las diplomacias polaca, francesa y germana en la ciudad de Weimar.
Putin vincula rumores de segunda movilización con intentos de influir en elecciones rusas
El presidente ruso, Vladímir Putin, vinculó hoy las especulaciones sobre una segunda movilización para completar las filas del ejército ruso con los intentos de influir en los resultados de las elecciones legislativas de septiembre.
"No se da ningún escenario a día hoy que exija una movilización. Es un ataque informativo por parte del enemigo en vísperas de las elecciones a la Duma en un intento de influir en sus resultados", comentó Putin durante el plenario del Foro Económico Oriental que se celebra en la ciudad de Vladivostok.
Empresas rusas gastan cientos de millones de dólares en defensa contra drones, según Putin
Las empresas rusas invierten decenas de miles de millones de rublos (cientos de millones de dólares) en la protección de sus instalaciones de los drones ucranianos, admitió este jueves el presidente ruso, Vladímir Putin, al señalar que los primeros resultados de estas medidas ya son evidentes.
"Ahora nuestras compañías se han sumado a este trabajo y les aseguro que ya hay resultados y habrá más", aseveró durante su intervención en el plenario del Foro Económico Oriental celebrado en la ciudad de Vladivostok.
Citó una reciente conversación que sostuvo con una empresa importante del sector, según la cual, el gasto asciende a "decenas de miles de millones de rublos".
Rusia anuncia la toma de otras cuatro localidades en las provincias ucranianas de Járkov y Donetsk
El Gobierno de Rusia ha anunciado este jueves la toma de tres localidades en la provincia ucraniana de Járkov (noreste) y una cuarta en Donetsk (este), en el marco sus avances territoriales al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
"Unidades del grupo militar Norte han tomado el control de Vasilevka, Blagovatnoye y Dolzhanka, en Járkov", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en redes sociales, donde ha agregado que también ha sido "liberada" la localidad de Izhevka, en Donetsk, sin detalles sobre bajas en los combates.
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