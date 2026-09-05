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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
El ministro de Seguridad Nacional israelí presenta un plan para expulsar a 1,86 millones de personas de Gaza en 7 años
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Hamás denuncia el plan de Ben Gvir para desplazar a la población palestina de Gaza
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado este viernes que el plan propuesto por el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, para desplazar a la población gazatí demuestra que Israel no ha renunciado a sus intenciones de expansión y control, sino que busca promoverlas de forma estratégica para "favorecer sus intereses políticos y electorales". El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, ha señalado en un comunicado que estas declaraciones vienen a explicar, una vez más, que las acciones de "ocupación" en Gaza, el endurecimiento del bloqueo del enclave, así como las políticas de "matar de hambre y sed a la población" y obstruir la reconstrucción de la Franja están encaminadas a "implementar planes de desplazamiento".
Irán reclama a EEUU que "acepte los hechos" y "retire" a sus militares desplegados en Oriente Próximo
El Ejército de Irán ha reclamado este viernes a Estados Unidos que "acepte los hechos" derivados del conflicto abierto por su ofensiva conjunta con Israel contra el país asiático y "se retire de la región", reiterando así su exigencia de que las tropas estadounidenses abandonen Oriente Próximo.
"Los problemas del Ejército estadounidense en la región y los problemas de la población de este país se deben a los errores de las autoridades estadounidenses al violar los derechos de un país independiente y civilizado", ha manifestado el portavoz del Ejército, Mohamed Akraminia.
"La solución adecuada para Estados Unidos es aceptar los hechos, asumir las consecuencias y retirarse de la región", ha afirmado en un mensaje en redes sociales, en el que ha hecho hincapié en que "esto hará que la región sea más segura y acercará al pueblo estadounidense a la prosperidad".
Las fuerzas de Israel matan a un palestino tras un supuesto intento de apuñalamiento en Jerusalén
Las autoridades de Israel han matado a tiros este viernes a un palestino después de que supuestamente intentara llevar a cabo un apuñalamiento cerca de una de las puertas de acceso a la Ciudad Vieja de Jerusalén.
La Policía israelí ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que sus agentes "impidieron un apuñalamiento terrorista" en torno a las 3.45 horas (hora local), cuando "un asaltante de 33 años y residentes en Jerusalén Este intentó apuñalar a agentes de la Policía Fronteriza en la Puerta de Damasco".
"Los agentes respondieron rápidamente y lo neutralizaron. Se confirmó su fallecimiento en el lugar", ha manifestado, antes de resaltar que el suceso se saldó sin víctimas entre los agentes.
JD Vance minimiza el conflicto con Irán: "Yo no lo llamaría una guerra"
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, minimizó este jueves la magnitud del conflicto con Irán al asegurar que él no lo calificaría como "una guerra", al cumplirse más de seis meses del inicio de las hostilidades.
"Yo no lo llamaría una guerra", declaró Vance durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, la primera celebrada desde que la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, dejó el cargo el mes pasado y aún no ha sido sustituida.
El vicepresidente afirmó además que "no hay intercambio de fuego en este momento", pese a que Estados Unidos e Irán se han atacado mutuamente en el golfo Pérsico en los últimos días.
Israel afirma haber "tomado el control operativo" de una infrestructura subterránea de Hezbolá en Ali Taher
El Ejército israelí ha asegurado haber tomado el "control operativo" de la estratégica cresta de la montaña Ali Taher, en el distrito libanés de Nabatiyé, tras empezar a "limpiar" una instalación subterránea del partido-milicia chií Hezbolá y después de varias semanas de operaciones militares en la zona.
"Las fuerzas de la 36ª División han actuado para limpiar los dos trazados subterráneos en el área de la cresta de Ali Taher, dentro de la zona de seguridad. Las fuerzas lograron el control operativo del área de la cresta tanto sobre la superficie como bajo tierra, y limpiaron el terreno de terroristas, habiendo abatido a parte de ellos mientras que otros huyeron de la zona", ha detallado.
EEUU investiga un ataque mortal a una boda iraní y afirma que "nunca ataca a civiles"
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, confirmó este jueves que su país realiza una investigación "exhaustiva" sobre el ataque estadounidense a una boda en Irán que causó la muerte a cuatro personas, entre ellas un niño, y aseguró que Washington "nunca ataca civiles" durante un combate.
Vance se mostró "sumamente escéptico" con la manera en que los medios estatales iraníes han informado sobre los ataques, que Teherán califica como "crímenes de guerra" y donde resultaron heridas 68 personas, según las autoridades del país persa.
"Lo que puedo afirmar con total seguridad es que, a diferencia de la Guardia Revolucionaria iraní, Estados Unidos nunca ataca a civiles durante los combates. Jamás lo haremos. Nunca lo hemos hecho. Y, lamentablemente, es evidente que a veces ocurren incidentes", dijo durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.
El ministro de Seguridad Nacional israelí anuncia un plan para expulsar a 1,86 millones de personas de Gaza en 7 años
El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, presentó este jueves un plan para promover la salida "voluntaria" de la Franja de Gaza de 1,86 millones de personas en un plazo de siete años, y anunció su intención de asumir una futura cartera de Migración si su partido, Poder Judío, continúa en el Gobierno.
El plan, bautizado 'Desconexión 710' y en cuya elaboración se trabaja desde el inicio de la guerra, contempla la creación de una oficina gubernamental específica, acuerdos con países receptores, rutas migratorias reguladas y paquetes de asistencia para los emigrantes.
Según las cifras presentadas, el objetivo es que salgan de la Franja unas 250.000 personas en el primer año, 1,11 millones en tres años y 1,86 millones en siete años.
Israel confirma maniobras en la frontera con Siria para aumentar su preparación frente a "incidentes complejos"
El Ejército de Israel ha afirmado este jueves que llevó a cabo durante los últimos días unas maniobras a gran escala en la frontera con Siria destinadas a "aumentar la preparación operativa" y "mantener la capacidad de las fuerzas a la hora de hacer incidentes repentinos y complejos".
Así, ha detallado que las maniobras implicaron a la 210º División Bashan, encargada de la situación en la frontera con Siria y Líbano, antes de apuntar que "las fuerzas practicaron sobre decenas de escenarios", incluidos "incidentes con bajas masivas" y "evacuaciones médicas".
"Las maniobras incluyeron la asimilación de lecciones de combate de todos los sectores, y en particular de las lecciones del 7 de octubre (de 2023), con énfasis en el uso de fuerzas de reserva, potencia de fuego, fuerzas especiales y la vigilancia de todo el sistema de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", ha explicado.
Irán eleva a más de 140 las personas heridas en los últimos ataques de EEUU contra el país
Las autoridades iraníes han elevado a 142 el número de personas que han resultado heridas por causa de los últimos ataques perpetrados por Estados Unidos entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre contra el país, los cuales se han cobrado, a su vez, la vida de, al menos, 18 personas.
Así lo ha confirmado el portavoz del Ministerio de Salud, Hosein Kermanpur, en un mensaje en redes sociales en el cual ha precisado que 61 de ellas eran mujeres y 44 menores de edad.
"Detrás de cada número, hay una persona y una familia", ha sostenido el portavoz con relación a los últimos ataques aéreos perpetrados por el Ejército estadounidense contra la República Islámica.
Fuerzas israelíes demuelen por completo una aldea palestina en Cisjordania
La organización israelí de derechos humanos B'Tselem informó este miércoles de que fuerzas israelíes irrumpieron durante la madrugada en la comunidad de Jírbet at Taban, en las colinas del sur de Hebrón (sur de Cisjordania), y demolieron la totalidad de la aldea. En imágenes compartidas por la ONG, se ve cómo las viviendas, los corrales, las cisternas y los depósitos que habían permitido vivir a 12 familias -unas 70 personas, entre ellas 28 menores- hasta ahora se habían visto reducidos a escombros. La organización afirma que Jírbet al Taban es la comunidad palestina número 66 en ser desplazada por completo por Israel desde octubre de 2023, cuando empezó la guerra en Gaza después de que un grupo de milicias palestinas liderada por Hamás franqueara la frontera israelí y matara a más de 1.200 personas.
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