EEUU da luz verde a la venta de bombas planeadoras a Arabia Saudí en medio de la guerra con Irán

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha aprobado este viernes la venta de bombas planeadoras a Arabia Saudí por valor de cerca de 5.000 millones de dólares (unos 4.300 millones de euros) para "fortalecer la seguridad de un aliado importante" ante la inestabilidad en la región.

La cartera de Exteriores estadounidense ha detallado que la operación busca "fortalecer la capacidad de defensa aérea" del reino saudí. En este marco, Riad ha autorizado la compra de bombas guiadas de alcance extendido (JDAM-ER, por sus siglas en inglés) para "hacer frente a las amenazas regionales actuales y futuras", en el contexto del conflicto que libran Estados Unidos e Israel contra Irán y que cuenta con el respaldo de Arabia Saudí.

"La venta propuesta mejorará la capacidad de defensa aérea de Arabia Saudí para hacer frente a las amenazas regionales actuales y futuras, reforzará su defensa nacional y mejorará la interoperabilidad con los sistemas operados por las fuerzas estadounidenses y otros socios de la región del Golfo", lee el comunicado.

Asimismo, el departamento liderado por el secretario de Estado, Marco Rubio, ha detallado que el contratista principal la compañía norteamericana Boeing y ha afirmado que la Casa Blanca no obtendrá ningún beneficio económico a cambio de facilitar la operación.

El envío militar no se limitará únicamente a las bombas guiadas e incluirá equipamiento técnico y de soporte logístico. En concreto, el paquete abarca sistemas de espoletas FMU-139, detectores de objetivos DSU-38 y DSU-40, contenedores y repuestos. Asimismo, Washington "garantizará asistencia técnica, servicios de reparación y apoyo logístico integral a través de personal gubernamental y contratistas".

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"La venta propuesta de este equipo y apoyo no alterará el equilibrio militar en la región", reza el comunicado, el cual no pretende entorpecer unas futuras negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en una encrucijada difícil de resolver por el momento.