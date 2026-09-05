Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Grecia

Mueren dos pilotos al estrellarse un caza durante una exhibición aérea en Atenas

Los fallecidos, que tenían mucha experiencia, no activaron los asientos eyectables para poder alejar el aparato de las zonas habitadas y de los espectadores del espectáculo aéreo

Una aeronave realiza una exhibición durante un espectáculo aéreo en la base aérea de Tanagra, a unos 70 kilómetros al norte de Atenas.

Una aeronave realiza una exhibición durante un espectáculo aéreo en la base aérea de Tanagra, a unos 70 kilómetros al norte de Atenas. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Atenas

Los dos pilotos de un caza F-4 Phantom de las Fuerzas Aéreas griegas han muerto este sábado al estrellarse el aparato minutos después de despegar durante una exhibición aérea en el aeropuerto militar de Tanagra, a las afueras de Atenas, sin que se conozcan aún las causas del siniestro.

La aeronave empezó repentinamente a perder altura tras unos minutos de vuelo y se estrelló ante los ojos de miles de visitantes que observaban el evento Athens Flying Week.

Tras el choque se produjo una explosión y un incendio que un dispositivo de cien bomberos y trece medios aéreos está tratando de controlar.

Según el diario Kathimerini, los dos pilotos, que según ese medio tenían mucha experiencia, no activaron los asientos eyectables para poder alejar el aparato de las zonas habitadas y de los espectadores del espectáculo aéreo.

Noticias relacionadas

Tras el accidente, la exhibición fue cancelada, mientras el ministro de Defensa, Nikos Dendias, regresó a Atenas desde Salónica, donde participaba en una feria internacional que se celebra en esa ciudad.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en El Fontán de Oviedo por la muerte de un conocido florista de 48 años que perdió la vida en un accidente de moto en Quirós
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de fundas de almohada estampadas más barato de mercado: transpirables y fáciles de limpiar
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el completo set de brochas de maquillaje más barato del mercado: de alta calidad y especialmente suaves
  4. Dos montañeros, colgados al enredarse las cuerdas cuando escalaban una pared en el Cares
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cama estampado más barato del mercado: transpirable y fácil de limpiar
  6. En crisis como la de Ceuta es mejor que haya un Gobierno progresista', defiende el ministro Bolaños en Oviedo
  7. El PSOE ya tiene candidato para intentar recuperar la Alcaldía de Mieres: Roberto Ardura encabezará la lista de los socialistas
  8. Muere un motorista de 48 años al caer por un desnivel cuando circulaba por el alto de La Cobertoria

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el edredón que se puede utilizar todo el año y que tiene descuentazo: está disponible por menos de 20 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el edredón que se puede utilizar todo el año y que tiene descuentazo: está disponible por menos de 20 euros

Estados Unidos ataca a tres petroleros iraníes en represalia por el disparo de misiles contra dos buques de guerra

Estados Unidos ataca a tres petroleros iraníes en represalia por el disparo de misiles contra dos buques de guerra

Golpe de realidad del Sporting de Gijón: derrota 0-2 ante el Girona en El Molinón

Golpe de realidad del Sporting de Gijón: derrota 0-2 ante el Girona en El Molinón

Avilés, el centro comercial más artesanal de Asturias

Avilés, el centro comercial más artesanal de Asturias

El Athletic se hace fuerte en San Mamés y fulmina a un Atlético que sufre su primera derrota del curso

El Athletic se hace fuerte en San Mamés y fulmina a un Atlético que sufre su primera derrota del curso

Avilés, el centro comercial más artesanal de Asturias

Avilés, el centro comercial más artesanal de Asturias

Laviana estrenará este mes su nueva pista de atletismo

Laviana estrenará este mes su nueva pista de atletismo

El Mercado Vintage llena la Plaza Nueva de Ribadesella: "Aquí siempre encuentras algo"

El Mercado Vintage llena la Plaza Nueva de Ribadesella: "Aquí siempre encuentras algo"
Tracking Pixel Contents