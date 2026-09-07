La Comisión Europea invertirá 200 millones de euros en Groenlandia para estrechar lazos con la isla

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este lunes un programa de inversiones por valor de 200 millones de euros para Groenlandia, durante una visita a Nuuk, la capital del país, que ha servido para estrechar las relaciones entre la Unión Europea y la isla bajo control danés, ante las continuas amenazas de Estados Unidos.

Tras el fracaso del referéndum en Islandia y entre las amenazas de Washington, Bruselas busca reforzar su postura en el Ártico. Von der Leyen ha viajado a Groenlandia donde se ha reunido con el primer ministro del país, Jens-Frederik Nielsen, y la premier danesa, Mette Frederiksen. Lo ha hecho para anunciar un nuevo plan de inversiones por valor de 200 millones de euros y una declaración conjunta que busca estrechar aún más los lazos entre la isla y el bloque.

Una declaración de intenciones

"La Unión Europea sigue siendo no solo un socio importante para Groenlandia, sino también un amigo leal y de confianza. En estos tiempos difíciles, su apoyo es inquebrantable", ha dicho Nielsen durante una rueda de prensa. La última vez que Bruselas y Nuuk revisaron sus relaciones fue en 2015. Diez años después, el mundo ha cambiado.

"Nos enfrentamos a nuevos desafíos que no podemos afrontar solos. Por suerte, también hay nuevas oportunidades", ha dicho el primer ministro groenlandés. "Afrontar tanto los desafíos como las oportunidades requiere experiencia, inversiones, diálogo y una mayor colaboración", ha explicado.

A ojos de Von der Leyen, esa declaración "refleja una decisión firme" y el deseo de Groenlandia "de fortalecer los lazos con la Unión Europea, en consonancia con sus valores, su libertad y sus intereses" ha subrayado la alemana. Lo ha hecho apenas una semana después del duro golpe que sufrió el bloque cuando Islandia votó en contra de reabrir las negociaciones de adhesión.

La presidenta de la Comisión ha subrayado que la declaración demuestra, por otra parte, la decisión de Europa de tener "una mayor presencia" y "un mayor compromiso" con Groenlandia y el Ártico. Eso es lo que buscan la nueva declaración conjunta y el plan de inversión: reforzar las relaciones políticas y económicas entre Groenlandia y la UE.

El plan de inversión

"La declaración amplía nuestros objetivos de cooperación para incluir varios sectores nuevos", ha explicado Nielsen. Gran parte de la cooperación entre Groenlandia y la UE estaba centrada en el ámbito de la educación. El texto "crea un marco actualizado para una colaboración importante y, aún más importante, diálogos más frecuentes y sólidos", ha explicado el primer ministro.

Esa colaboración pasa también por un plan de inversiones compartido. Durante la visita a Nuuk, Von der Leyen ha presentado un plan de inversión de 200 millones de euros para los próximos dos años. El dinero se destinará a áreas estratégicas como la conectividad digital, que permitirá mejorar la conexión a internet en ciertas zonas del país, la producción de energía renovable o la extracción sostenible de materias primas.

La presidenta ha recordado además que la Comisión ha propuesto doblar la financiación para Groenlandia en el próximo presupuesto comunitario, que todavía está en fase de negociación. "Queremos que nuestra colaboración se construya a largo plazo", ha dicho von der Leyen. La UE quiere contribuir a "mejorar la calidad de vida" de los groenlandeses, contribuyendo a promover, por ejemplo, el turismo sostenible y el acceso a la vivienda.

Mensaje a Trump

En gran medida, la UE ha reforzado su presencia y su colaboración con Groenlandia en respuesta a las amenazas de invasión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fredericksen ha reconocido que su país ha estado "bajo presión" y por eso ha destacado la importancia de que, más allá del apoyo del bloque, haya acciones concretas de las que la población disfrute para "demostrar a la gente que la política puede marcar la diferencia".

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La primera ministra ha evitado entrar a valorar el potencial impacto negativo del acercamiento. "Nos gustaría colaborar estrechamente con Estados Unidos en materia de seguridad y defensa, pero, por supuesto, también nos gustaría colaborar aún más estrechamente con nuestros aliados europeos, y eso es precisamente lo que estamos haciendo en la región ártica", ha destacado.