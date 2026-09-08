Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Aumentan a doce los muertos, entre ellos dos niños, por bombardeos de Israel contra Líbano

Al menos doce personas, entre ellas dos niños, han muerto este lunes a causa de una nueva oleada de bombardeos ejecutada por el Ejército de Israel contra la localidad de Kfar Reman, situada en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor.

El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado este nuevo balance después de que varias personas hayan sucumbido a las heridas provocadas por un primer ataque de las fuerzas israelíes contra un edificio residencial de tres plantas en la ciudad, dejando así once muertos, incluidos dos niños, además de ocho heridos, entre ellos tres niños y un paramédico de la Autoridad Sanitaria Islámica --vinculada al partido-milicia Hezbolá.

Asimismo, un ataque perpetrado por un dron contra un vehículo en Kfra Reman ha causado la muerte de un paramédico de la Asociación Islámica y heridas a otros dos, de acuerdo al Ministerio. Sin embargo, la agencia de noticias estatal NNA ha elevado a dos los paramédicos de esta organización muertos, quienes han sido identificados como Alí Shahrur y Hadi Farhat.