Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos dos muertos y siete heridos en ataques rusos contra Kiev

Una nueva andanada de ataques aéreos perpetrados en la madrugada de este martes por las fuerzas rusas contra Kiev, capital de Ucrania, se ha saldado con al menos dos personas muertas y siete más heridas, después de que haya finalizado la orden de suspensión de tres días dictada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el pasado sábado con motivo de la visita de Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Se tiene constancia de que siete personas han resultado heridas. Lamentablemente, también hay información sobre dos personas que han fallecido como consecuencia del ataque enemigo", ha informado la Gobernación de Kiev en un mensaje en redes.