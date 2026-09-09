DIRECTO | Los noruegos madrugan para el último adiós a Harald V

Noruegos madrugadores comenzaron este miércoles a llegar entre fuertes medidas de seguridad al centro de Oslo para dar su último adiós a Harald V, en lo que será un funeral multitudinario para el que varios obreros aún daban los últimos retoques al portal de la catedral por donde entrarán sobre las 13.00 hora local (11.00 GMT) cientos de invitados junto al ataúd del fallecido monarca.

Desde las 06.00 hora local vecinos de Oslo y de otras ciudades noruegas empezaron a agruparse en el recorrido que hará el féretro desde el Palacio Real a la catedral y que está acondicionado con vallas y columnas con el monograma real de Harald V y donde en pocas horas 1.900 militares flaquearán ambos lados del itinerario.

Unos 3.000 policías y 3.500 militares, incluidos unos 600 miembros de la Guardia Nacional, participan en labores de control y de seguridad, que han sido además reforzadas con agentes de las vecinas Dinamarca y Suecia, y de otro tipo.

La presencia policial es visible por todo el centro de la capital noruega, ya que agentes controlan los accesos y distintos puntos del recorrido, por donde pasará a partir de las 12.00 hora local el cortejo fúnebre encabezado por la familia real, miembros de familias reales extranjeras, jefes de Estado y primeros ministros, autoridades de Noruega y representantes de la Casa Real.

Jefes de Estado y de Gobierno y miembros de casas reales de Europa, Oriente Medio y Asia, entre ellos los reyes Felipe VI y Letizia y la reina Sofía de España, llegaron ya la víspera a Oslo, al igual que cientos de turistas y diplomáticos.

Tristeza y sentimientos de respeto

Entre quienes han llegado muy temprano se encuentra Sova, que ya espera sentada en un pequeño banco en el recorrido junto a su marido.

Ambos han acudido a primera hora porque uno de sus hijos, militar, participa este miércoles en los actos fúnebres.

Afrontan con "respeto" la última despedida a Harald V, considerado "el abuelo" de Noruega y que ha sido su monarca durante 35 años, relatan a EFE.

Pero en una jornada triste para los noruegos también hay espacio para mirar hacia el futuro.

"También queremos dar la bienvenida al nuevo rey, Haakon" VIII, señala Sova.

A pocos metros, otro vecino de Oslo espera también desde primera hora frente a la catedral.

Con los ojos vidriosos, conteniendo las lágrimas mientras habla con EFE, explica que este miércoles es "un momento especial" para el país nórdico, porque es el último adiós, el definitivo.

Decenas de miles de personas ya se despidieron de Harald desde el pasado día 1 hasta la víspera en la capilla ardiente del Palacio.

En total la visitaron más de 46.000 personas, la propia familia real, autoridades noruegas, miembros del cuerpo diplomático y las Fuerzas Armadas, entre otros.

Para todas aquellas personas que no pudieron pasar ante el féretro, será posible presenciar el cortejo fúnebre desde el Palacio Real hasta la catedral de Oslo y, posteriormente, en dirección a la fortaleza de Akershus en una pantalla gigante en el Parque del Palacio y en muchos otros lugares de Oslo y de todo el país.

Tras el funeral, el féretro será trasladado en cortejo hasta la iglesia del castillo de Akershus. Allí tendrá lugar una ceremonia privada para la familia y los invitados reales.

El féretro de Harald V será bajado a la cripta de la iglesia del Palacio y solo entonces el país empezará a mirar al futuro.

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Las banderas que han ondeado a media asta serán izadas hasta lo más alto y la familia real saldrá sobre las 16.45 hora local al balcón del Palacio Real para saludar a los noruegos e inaugurar una nueva época, ya sin Harald V.