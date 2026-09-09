Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski viaja a Oslo para el funeral de Harald V

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha llegado este martes a Oslo, donde asistirá mañana al funeral del rey Harald V de Noruega, fallecido a los 89 años y que congregará a miembros de casas reales y jefes de Estado de decenas de países.

La oficina del primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, informó de la visita y de que los dos jefes de Gobierno se reunirán hoy en la capital para mantener conversaciones políticas.

"Ucrania tiene una necesidad crítica de defensas aéreas y otros tipos de apoyo militar y se enfrenta a un invierno que representa un reto", declaró Store en este sentido, en alusión a los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana.