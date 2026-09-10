"El movimiento de la verdad": 25 años de teorías de la conspiración (desmentidas) sobre los atentados del 11-S

Las teorías de la conspiración sobre qué pasó realmente en el 11-S empezaron aquel mismo martes de 2001 en que dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas, y 25 años después siguen apareciendo en cenas, terrazas y redes sociales. El "movimiento de la verdad" (Truth Movement) sigue en pie en webs y foros autogestionados como 9/11 Visibility Project o AttackOnAmerica. Aseguran que el gobierno estadounidense esconde información para que la población acepte un régimen más autoritario.

Estas son cinco de sus teorías más compartidas, y todas desmentidas.

Es imposible que el impacto de los aviones provocara que las Torres Gemelas cayeran, sino que fueron explosivos, afirman los 'truthers' desafiando a los informes. Dicen que el fuel de los aviones no pudo haber fundido el acero de vigas y columnas, ya que las llamas de queroseno, que quema cerca de los 800 grados, no pueden fundir el metal, para lo que haría falta llegar a los 1.510 grados.

En realidad, solo fue necesario que el acero se calentara lo suficiente para ablandarse y doblarse. Así lo indica la investigación del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST): el acero se plegó hacia adentro y los pisos donde impactaron los aviones se desplomaron sobre los de abajo, empezando una reacción en cadena que hizo el resto. Ninguna investigación encontró pruebas de una explosión.

Cuesta creer que uno de los ejércitos más poderosos del mundo no pudiese parar a dos aviones comerciales. Los incrédulos aseguran que no solo lo sabían, sino que el Gobierno de George W. Bush dio órdenes de no intervenir.

El entonces Departamento de Defensa, ahora de Guerra, indica que hubo mucha confusión al inicio. Hacía falta conocer hacia dónde iban los aviones, información que llegaba y se gestionaba en tiempo real, según explica la sargento Stacia Rountree. Desde la primera llamada, a las 8:37, avisando del secuestro hasta el primer impacto pasaron 10 minutos. Aun así, los primeros cazas despegaron a las 8:53, seis minutos después.

El sargento Jeremy Powell añade que, en aquel momento, la atención militar estaba puesta en posibles ataques desde el exterior del país, y el sistema de radar estaba configurado para ello.

Visualización de línea de tiempo

Casi siete horas después del derrumbe de las Torres Gemelas, a las 17:30 (hora local), se cayó otro edificio del World Trade Center, el WTC 7, a unos 100 metros de las torres. Quien duda de las explicaciones del Gobierno afirma que fue demolido a propósito, porque es imposible que el edificio cayera a raíz de los ataques.

En realidad, los daños fueron causados por un incendio de siete horas, iniciado por los restos caídos de las torres, que no pudo apagarse porque el sistema de extinción falló al estar dañadas las cañerías de agua tras la caída de las torres. Una columna de carga de peso se derrumbó, provocando una cadena de pisos cayendo sobre los inferiores, según explica el NIST. No encontraron restos de explosivos.

A las 9:37, casi media hora después del primer impacto, un avión se estrelló contra el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa. El "movimiento de la verdad" sostiene que el agujero que dejó el avión era demasiado pequeño para un Boeing 757, y que en realidad fue un misil.

A diferencia de los ataques a las Torres, el avión del Pentágono no impactó de lleno con el edificio, según el estudio de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, sino que primero chocó contra el suelo y continuó avanzando hasta impactar contra el segundo piso con el morro y el ala derecha, la cual se desprendió en el choque.

Una conspiración afirma que 4.000 judíos israelíes que trabajaban en el World Trade Center no se presentaron ese día porque que sabían de antemano lo que iba a ocurrir. Como reportó Snopes en 2001, la cifra podría provenir de un artículo del Jerusalem Post sacado de contexto que en realidad hacía referencia al número estimado de ciudadanos israelíes que podían encontrarse en la zona en el momento de los atentados, no a trabajadores judíos ausentes de forma sospechosa.

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El número exacto de víctimas judías es desconocido, ya que se desconoce la religión o etnicidad de todas las personas afectadas. Las estimaciones más citadas apuntan a entre 200 y 400 víctimas de esta comunidad, con casos documentados, lo que desmiente esta teoría.