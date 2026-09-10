Estados Unidos
Trump promete 5.000 dólares a cada ciudadano estadounidense si su partido gana elecciones de noviembre
Los republicanos enfrentan unas apretadas elecciones legislativas de medio mandato, en las que históricamente el partido en poder pierde escaños en la Cámara de Representantes
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este miércoles entregar cinco mil dólares a cada adulto estadounidense si su partido mantiene el control del Congreso tras las elecciones de término medio el próximo tres de noviembre.
En declaraciones a sus seguidores durante la convención nacional del partido Republicano en Dallas, Texas, el mandatario aseguró que si "los republicanos ganan" entregará un "dividendo" a todos los ciudadanos, sin entrar en detalles de en qué consistirá el programa o cómo será hecha esta transferencia.
EEUU está "haciendo una fortuna", a través de los aranceles, aseguró el mandatario: "Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y van a tener cinco mil dólares", agregó el mandatario.
Los republicanos enfrentan unas apretadas elecciones legislativas en noviembre, en las que históricamente el partido en poder pierde escaños en la Cámara de Representantes.
Las últimas encuestas proyectan una victoria demócrata para el control de la Cámara Baja y una probabilidad 50/50 en la mayoría del Senado, según indicó este martes el agregador de resultados de encuestas Decision Desk HQ.
A petición de Trump, el líder de facto de los republicanos, el partido celebra miércoles y jueves una inusual convención nacional, ya que estas usualmente tienen lugar en año donde hay elecciones presidenciales para elegir el candidato a la Casa Blanca.
En el evento tiene, centrado en la figura de Trump, quien dio un discurso por más de una hora en la noche del miércoles, miembros del gabinete de Gobierno, legisladores, figuras del espectáculo y políticos conservadores alabaron las políticas de la Casa Blanca en asuntos desde la economías hasta el control migratorio.
No es la primera vez que el presidente republicano promete entregar dinero directamente a los estadounidenses.
A inicios de su mandato, el ahora difunto Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), liderado por Elon Musk, prometió también un "dividendo" a más de 79 millones de hogares, que no terminó efectuándose.
A su vez, a principios de este año, en el punto álgido de la guerra arancelaria, el mandatario flotó la idea de dar cheques por 2.000 dólares a los ciudadanos de clase media y baja, una promesa que tampoco se ha materializado.
En las elecciones de término medio del próximo 3 de noviembre se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 que componen el Senado.
Fuente: El Periódico
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