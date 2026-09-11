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Seguridad y defensa

La UE se alía con Ucrania para acelerar la producción de drones

Bruselas acoge la primera reunión de una alianza de 18 empresas ucranianas y europeas

Andrius Kubilius, comisario europeo de Defensa y Espacio, en una foto de archivo.

Andrius Kubilius, comisario europeo de Defensa y Espacio, en una foto de archivo. / GABRIEL LUENGAS / EUROPA PRESS

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Beatriz Ríos

Bruselas

Europa tiene mucho que aprender de Ucrania. Ese es el mensaje de la Comisión Europea que ha puesto la colaboración con Kiev en el centro de la estrategia de defensa del bloque. Uno de los elementos fundamentales es la alianza para la producción y el desarrollo de drones que están resultando fundamentales en la guerra. Este viernes, los miembros de esa alianza se han dado por primera vez cita en Bruselas.

"Debemos aprender a crear un ecosistema para la guerra con drones similar al de Ucrania, donde el diseño, la producción, la adquisición y la operación de drones, basados en la experiencia del frente, se integren en dicho ecosistema", ha explicado el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius. "Trabajaremos para acelerar las empresas conjuntas y la producción compartida entre empresas de la UE y de Ucrania", ha dicho Kubilius.

Pero no es solo una cuestión de hacerlo bien, sino, sobre todo, de hacerlo rápido. "Necesitamos ganar velocidad en la investigación, el desarrollo y la adquisición, reduciendo a menos de varios años el tiempo que transcurre desde la definición de los requisitos hasta la obtención del prototipo", ha subrayado el lituano.

En la actualidad, la industria europea fabrica 1,5 millones de drones cada año. Mientras, Rusia puede llegar a los 10 millones. "Necesitamos líneas de producción que se mantengan activas durante los periodos de baja actividad", ha dicho el comisario. "Esto significa no producir cantidades tan grandes, pero manteniendo la capacidad de atender la demanda en cuestión de semanas", ha explicado.

Lanzada el pasado mes de junio, la alianza busca crear un foro en el que la industria de la defensa ucraniana y europea pueda colaborar. En la actualidad, reúne a 18 miembros fundadores, entre ellos el grupo Indra, y aún a la industria, con investigadores o start-ups del sector.

Dinero europeo para misiles americanos

La Comisión ha aprobado este viernes un nuevo paquete de ayuda en el marco del préstamo a Ucrania por valor de 6.100 millones de euros. Ese dinero deberá financiar sistemas de defensa aérea, munición, o drones. Tras la decisión de Estados Unidos de dar la licencia a Kiev para fabricar sistemas de defensa Patriot, parte del dinero irá a pagar misiles. "Es un gran paso adelante", ha dicho Kubilius.

Los líderes de la UE concedieron el pasado diciembre un préstamo a Ucrania por valor de 90.000 millones de euros. La mayor parte de ese dinero está destinada al apoyo militar, con la condición de que se invierta en la industria ucraniana y comunitaria. El bloque abrió la puerta a hacer excepciones cuando estas no pudieran hacer frente a la demanda. Los Veintisiete dieron luz verde el pasado martes a que Kiev pueda adquirir misiles Patriot.

Sin embargo, Estados Unidos está experimentando algunos problemas para hacer frente a la demanda. Para acelerar las entregas, Kiev estaría negociando con la OTAN para adquirir los misiles que los aliados tienen disponibles en stock. "Acelerar las entregas en la UE mediante el almacenamiento en los puntos de distribución, la reordenación de prioridades de los pedidos y el incremento de la producción sigue siendo crucial", ha dicho el comisario.

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Con este anuncio, Bruselas ha otorgado formalmente los 28.300 millones en ayuda militar previstos para el año 2026 en el marco del préstamo que asciende en total a 90.000 millones. Según el comisario, el 60% del dinero irá a empresas ucranianas, alrededor del 30% a empresas europeas, y solo un 10% saldrá de Europa.

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