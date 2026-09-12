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Trump dice que querría ver la reunificación de Irlanda y que ocurrirá "tarde o temprano"

Trump llega a Irlanda en medio de la polémica y las protestas contra la guerra en Irán

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Javier Vendrell Camacho

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EFE

Dublín

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado en Dublín que le gustaría ver la reunificación de Irlanda y aseguró que es algo que "ocurrirá tarde o temprano".

En declaraciones a los periodistas al término de una reunión bilateral con el 'taoiseach' (primer ministro irlandés), Micheál Martin, el jefe de la Casa Blanca, dijo: "Me encantaría ver (a Irlanda) unificada. Creo que sería un gran logro para todos si eso sucediera. Tarde o temprano sucederá".

Fuente: El Periódico

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