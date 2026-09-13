Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Estados Unidos

El equipo de seguridad de Kamala Harris impide un allanamiento en una propiedad en Malibú, en EEUU

Las autoridades confirman que el hombre fue interceptado y que abandonó el lugar "sin incidentes"

Archivo - La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris durante un acto en abril de 2026 (archivo)

Archivo - La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris durante un acto en abril de 2026 (archivo) / AdMedia / Zuma Press / Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

El equipo de seguridad de la exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris bloqueó el viernes el acceso a una persona que entró de forma irregular a una de sus propiedades en Malibú (EEUU), sin que se hayan producido detenciones, según han confirmado el equipo de la política demócrata y las autoridades de Los Ángeles.

El portavoz de Harris, Eduardo Negrón, ha indicado que "el personal de seguridad interceptó a un individuo que entró ilegalmente en la propiedad", antes de afirmar que el hombre no logró llegar a la vivienda.

Asimismo, ha asegurado que ni Harris ni su esposo, Doug Emhoff, estaban en el lugar en ese momento. "Están agradecidos al personal de seguridad y a las autoridades por su rápida respuesta", ha manifestado en declaraciones concedidas a 'The Hill'.

Por su parte, la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles ha especificado que sus agentes respondieron el viernes en torno a las 22.30 horas (hora local) a "una llamada por una persona sospechosa" en el lugar.

"Cuando los agentes llegaron, se pusieron en contacto con el personal de seguridad privada de la propiedad. Los agentes advirtieron e instaron a la persona, que se encontraba fuera del recinto, a que abandonara el lugar, y esta se marchó voluntariamente y sin incidentes", ha señalado.

Noticias relacionadas

En este sentido, ha apuntado que las fuerzas de seguridad reforzarán las patrullas en la zona como medida de precaución. Harris mantuvo a su personal de seguridad después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocara la protección dada por el Servicio Secreto tras suceder en la Casa Blanca al demócrata Joe Biden.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos manteles de lino para comedor más baratos del mercado: para mesas grandes
  2. Brutal agresión en El Parchís, en Gijón: pega a una paliza a una mujer, la emprende a golpes con otros chicos, roba unas gafas y termina reducido
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para consguir el juego de seis toallas de ducha en marfil más barato del mercado: puro algodón y secado rápido
  4. Fallece en Oviedo a los 56 años Enrique Blanco, arquitecto que diseñó la reforma de Trascorrales
  5. El exconcejal de Oviedo Rubén Rosón y el militante de izquierdas Jorge Fernández denuncian una grave agresión 'fascista' en San Mateo: 'Nos gritaban rojos de mierda y arriba España
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de almohadas de satén más barato del mercado: muy suave y en dos colores
  7. Dos accidentes provocan retenciones kilométricas en la salida a la autovía Oviedo-Villaviciosa, a la altura de Parque Principado
  8. Miles de personas llenan la plaza de la Catedral de Oviedo en repulsa a la agresión a Rubén Rosón y Jorge Fernández: 'El fascismo no es bienvenido en nuestra tierra, Asturias es una región de acogida

La centenaria fuente de la Samaritana quiere recuperar su esplendor: el Ayuntamiento de Langreo la restaurará y la devolverá a su ubicación original (en el centro del parque de Sama)

La centenaria fuente de la Samaritana quiere recuperar su esplendor: el Ayuntamiento de Langreo la restaurará y la devolverá a su ubicación original (en el centro del parque de Sama)

Esteban (PNV) dice que el Gobierno de Sánchez está "desbordado" y no descarta que Marruecos "le esté chantajeando"

Esteban (PNV) dice que el Gobierno de Sánchez está "desbordado" y no descarta que Marruecos "le esté chantajeando"

Oviedo registra fuertes picos de benceno y partículas durante la madrugada

Oviedo registra fuertes picos de benceno y partículas durante la madrugada

El PSOE pide un plan para dotar de sombra y arbolado a los parques infantiles de Oviedo

El PSOE pide un plan para dotar de sombra y arbolado a los parques infantiles de Oviedo

Medalla de bronce para Favila Velasco en el Campeonato de España de kayak de mar

Medalla de bronce para Favila Velasco en el Campeonato de España de kayak de mar

El paseo Princesa Letizia de Ribadesella, sede de un mercado indiano

El paseo Princesa Letizia de Ribadesella, sede de un mercado indiano

Mercado indiano en Ribadesella

Mercado indiano en Ribadesella

David Almansa lidera toda la carrera, pero gana Máximo Quiles por 21 milésimas de segundo en Moto3

David Almansa lidera toda la carrera, pero gana Máximo Quiles por 21 milésimas de segundo en Moto3
Tracking Pixel Contents