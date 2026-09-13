La líder de la AfD promete expulsar a todos los ucranianos y sirios acogidos en Alemania

La líder del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, ha asegurado este domingo que expulsarán a todos los ciudadanos ucranianos y sirios llegados en los últimos años a Alemania, que estima en cientos de miles para cada nacionalidad.

"En Alemania hay más de un millón de ucranianos que reciben beneficios sociales. Es increíble. Nada de esto es ya sostenible económicamente", ha afirmado Weidel en una entrevista con la televisón austriaca AUF1.

Estos ciudadanos ucranianos "también tienen que regresar" y ha mencionado "especialmente a los jóvenes ucranianos en edad militar". "Estamos hablando de números de seis cifras. Estos hombres tienen que regresar amablemente", ha apuntado.

Sobre la guerra en Ucrania, Weidel ha insistido en la necesidad de "cesar los pagos a Ucrania y todo el apoyo a la guerra". "Vamos a hacer reclamaciones sustanciales de devolución a Ucrania", ha advertido.

En cuanto a Siria, ha apuntado que "como la razón de que huyeran ya no existe en su país de origen, tienen que regresar". "El asilo es un derecho temporal y cuando el motivo del asilo ya no existe, esta gente tiene que volver y no debe ser nacionalizada", ha argüido.

Además, ha adelantado que si gobierna "revisaremos a los sirios nacionalizados para saber si se cumplieron de verdad los criterios" de concesión de nacionalidad. "Tenemos dudas considerables", ha señalado.

Weidel se ha referido por otra parte al canciller actual, el conservador Friedrich Merz, y ha augurado que "van a reemplazarlo". "Estoy convencida. No veo ninguna alternativa realmente viable en la CDU (Unión Demócrata Cristiana) porque tienen un problema de credibilidad", ha planteado.

Sobre la UE ha adelantado que reclamarán las aportaciones económicas alemanas. "Sencillamente no vamos a seguir financiando toda la diversión de nuestros vecinos (...). Queremos que nos devuelvan nuestro dinero y vamos a hacer recortes sustanciales", ha prometido.

"Veremos el drama en Bruselas y Estrasburgo cuando dejemos de financiar todo este circo. Estoy deseando ver su reacción", ha remachado.

Fuente: El Periódico