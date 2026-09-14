Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos cinco heridos tras ataque ucraniano contra balneario ruso en el mar Negro

Al menos cinco personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, tras un ataque de drones ucranianos contra la ciudad balneario rusa de Sochi, a orillas del mar Negro, según informaron este lunes las autoridades locales.

"En Sochi resultaron heridas cinco personas, incluyendo a un menor de edad, debido a la caída de fragmentos de drones (derribados)", indicó en Telegram el departamento de prensa del Gobierno de la región de Krasnodar.

Uno de los heridos tuvo que ser hospitalizado, el resto recibió atención médica ambulatoria, según las autoridades.