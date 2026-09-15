Desinformación intencionada
El Parlamento Europeo pide blindarse ante la manipulación e injerencia política de países como Rusia
La Eurocámara reclama un refuerzo urgente contra la guerra híbrida desplegada por el Kremlin tras los recientes incidentes en la frontera polaca, un fallido ataque con drones en Alemania y varias campañas de injerencia electoral
Las amenazas de Rusia contra Europa son cada vez más visibles. En las últimas horas, el Kremlin ha lanzado un ataque con drones a tan solo dos kilómetros de Polonia, habría violado el espacio aéreo de Lituania y los servicios de inteligencia de Alemania han identificado a dos espías rusos como presuntos responsables de la fallida agresión contra el aeropuerto de Leipzig del pasado agosto.
Consciente de ese creciente peligro, el Parlamento Europeo ha solicitado este martes blindarse ante una estrategia de guerra híbrida con múltiples tentáculos, entre ellos la injerencia electoral mediante campañas de desinformación y desestabilización política. "Debemos proteger la integridad de la información, de las instituciones europeas y de las elecciones libres a la vez que reforzamos la resiliencia de nuestros ciudadanos", ha remarcado Michael McGrath, comisario de la Unión Europea para la Democracia, la Justicia, el Estado de Derecho y la Protección de los Consumidores.
"Debemos proteger la integridad de la información, de las instituciones europeas y de las elecciones libres"
La Eurocámara ha inaugurado el curso con la presentación de un informe que expone cómo "actores extranjeros malintencionados" —principalmente Rusia, China, Irán y Corea del Norte— utilizan las redes sociales para propagar narrativas que "buscan desestabilizar nuestras sociedades", ha advertido el eurodiputado sueco Tomas Tobé, ponente del trabajo y vicepresidente del Partido Popular Europeo (PPE). "Los bots rusos, la injerencia extranjera y manipular nuestras elecciones no es libertad de expresión".
El documento pide fortalecer el Escudo Europeo de la Democracia, un organismo constituido a principios de 2025 con la intención de ayudar a identificar y neutralizar esas amenazas híbridas. Para ello, se solicitan cambios como actualizar los mandatos para que Europol pueda actuar de forma proactiva. "Esto ya no es solo propaganda. Rusia está lanzando ataques con drones e instrumentalizando los migrantes que cruzan nuestras fronteras, está buscando rutas para desplegar su guerra", ha añadido el conservador finlandés Mika Aaltola.
Acusación común contra la ultraderecha
Una mayoría de los eurodiputados que han participado en el debate de este martes —populares, socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda— han lanzado una advertencia conjunta sobre la complicidad exhibida por algunos partidos de derecha radical con las narrativas prorrusas. "Hay gente de la extrema derecha que va de la mano de Putin", ha espetado el austríaco Helmut Brandstätter.
El informe denuncia que el populismo ultraconservador promueve y amplifica discursos "que socavan la democracia desde dentro". Esa constatación ha indignado a los tres grupos políticos de ese signo, entre los que se incluyen formaciones como Vox, que actualmente acumulan al menos 195 de los 717 escaños del Parlamento Europeo. Algunos de sus representantes han tachado el documento de "exclusión política", "puerta trasera" antidemocrática e incluso de "declaración de guerra".
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Fuente: El Periódico
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