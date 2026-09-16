Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Kallas avisa de que Putin "no se detendrá a menos que se le detenga" tras el aumento de "ataques híbridos" a la UE

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha advertido este martes de que el presidente ruso, Vladímir Putin, "no se detendrá a menos que se le detenga", en referencia al incremento de los "ataques híbridos" de Rusia contra los Veintisiete en las últimas semanas y meses. Así lo ha asegurado la jefa de la diplomacia española durante su intervención en un debate en el Parlamento Europeo, en el que ha citado como ejemplos de esta escalada el reciente lanzamiento de bengalas por parte de un buque de guerra ruso contra un helicóptero danés, el derribo por parte de cazas de la OTAN de un dron sobre Lituania o el ataque contra un tren en Ucrania cerca de la frontera de Polonia, entre otros.

"No son accidentes. Son intentos calculados de Rusia para debilitar nuestra determinación, poner a prueba nuestra unidad y jugar con los temores a una escalada", ha señalado ante el pleno de la Eurocámara reunido en Estrasburgo (Francia), insistiendo en que la Unión Europea "no va a reducir" su apoyo a Kiev pese a la presión rusa.