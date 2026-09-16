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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El dron derribado por cazas de la OTAN sobre Lituania portaba explosivos, según informó el ministro de Defensa del país báltico
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Mueren cinco personas en un ataque del Ejército de Rusia contra un autobús en la provincia de Dnipropetrovsk
Al menos cinco personas han muerto este miércoles a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra un autobús en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk (este), según han denunciado las autoridades locales, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.
"Cinco muertos y siete heridos en un ataque hostil contra un autobús en Nikopol", ha dicho el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganzha, en un mensaje en redes sociales, en el que ha especificado que el vehículo ha sido alcanzado por un dron.
Rusia denuncia "planes agresivos" de EEUU en el espacio tras las revelaciones de Washington
Rusia denunció este martes unos "planes agresivos" de Estados Unidos en el espacio, después de que Washington reconociera por primera vez que la Fuerza Espacial estadounidense ha desplegado armas de "control espacial" en órbita. "Las declaraciones del secretario de la Fuerza Aérea de EEUU, Troy Meink demuestran que las iniciativas estadounidenses de seguridad espacial buscan únicamente distraer a la comunidad internacional de las propias ambiciones agresivas de EEUU en materia espacial", dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, citada por las agencias locales.
El dron derribado por cazas de la OTAN sobre Lituania portaba explosivos
El dron derribado sobre el espacio aéreo de Lituania por cazas italianos, desplegados en el flanco oriental de la OTAN, portaba explosivos, según informó este martes el ministro de Defensa del país báltico, Robertas Kaunas. "Según los datos definitivos, se ha detectado un artefacto explosivo. Los artificieros lo han neutralizado", escribió Kaunas en su cuenta de la red social Facebook.
"Los especialistas seguirán investigando y analizando el dron", abundó el titular de Defensa de lituania, que dijo haber estado en contacto con su homólogo italiano, Guido Crosetto, después de la intervención de los aviones militares del país transalpino.
Kallas avisa de que Putin "no se detendrá a menos que se le detenga" tras el aumento de "ataques híbridos" a la UE
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha advertido este martes de que el presidente ruso, Vladímir Putin, "no se detendrá a menos que se le detenga", en referencia al incremento de los "ataques híbridos" de Rusia contra los Veintisiete en las últimas semanas y meses. Así lo ha asegurado la jefa de la diplomacia española durante su intervención en un debate en el Parlamento Europeo, en el que ha citado como ejemplos de esta escalada el reciente lanzamiento de bengalas por parte de un buque de guerra ruso contra un helicóptero danés, el derribo por parte de cazas de la OTAN de un dron sobre Lituania o el ataque contra un tren en Ucrania cerca de la frontera de Polonia, entre otros.
"No son accidentes. Son intentos calculados de Rusia para debilitar nuestra determinación, poner a prueba nuestra unidad y jugar con los temores a una escalada", ha señalado ante el pleno de la Eurocámara reunido en Estrasburgo (Francia), insistiendo en que la Unión Europea "no va a reducir" su apoyo a Kiev pese a la presión rusa.
Rusia recomienda a políticos occidentales que "sopesen riesgos" antes de viajar a Ucrania
Rusia recomendó hoy a los políticos occidentales que "sopesen los riesgos" antes de viajar a Ucrania después de que un dron alcanzara el fin de semana una locomotora no lejos de la vía cerca de la frontera con Polonia, por donde circuló otro tren de pasajeros con representantes de países europeos. "Los políticos y diplomáticos occidentales deben sopesar fríamente los riesgos existentes. Más aún, cuando nadie puede garantizar la seguridad de su viajes en favor de Kiev", comentó María Zajárova, portavoz de Exteriores, en rueda de prensa.
EEUU financia construcción en Finlandia de una fábrica de TNT para abastecer a la OTAN
Estados Unidos aportará 20 millones de dólares (17,3 millones de euros) en apoyo financiero para la construcción en Finlandia de una fábrica de explosivo TNT que servirá para abastecer al país nórdico, a la OTAN y, de forma indirecta, a Ucrania, según informó este martes el Ministerio de Defensa finlandés. "Decidimos construir la planta de producción de TNT para satisfacer las necesidades críticas de Finlandia y de la OTAN. Fortalecer nuestra base industrial de defensa contribuye a nuestra defensa general y genera empleo y prosperidad", señaló en un comunicado el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen. "El apoyo financiero de Estados Unidos a este proyecto es una demostración más de la profunda cooperación en materia de defensa entre nuestros países", añadió Häkkänen.
Bombarderos estratégicos rusos efectúan vuelo de patrulla sobre mares de Barents y Noruega
Bombarderos estratégicos Tu-95MS de la Fuerza Aeroespacial rusa efectuaron una misión de patrullaje sobre aguas neutrales de los mares de Barents y Noruega, informó este martes el Ministerio del Defensa de Rusia. "Bombarderos estratégicos de largo alcance realizaron un vuelo programado en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales de los mares de Barents y Noruega", señaló Defensa en un comunicado publicado.
Durante su misión que duró cerca de 6 horas, los Tu-95MS fueron escoltados por cazas rusos MiG-33 de la Armada Rusa, añade la nota. "Todos los vuelos de aeronaves de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia se llevan a cabo en estricta conformidad con las normas internacionales de uso del espacio aéreo", subrayó Defensa.
Zelenski anuncia "una prueba exitosa" de un nuevo interceptor contra drones rusos propulsados por reactor
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este martes que las Fuerzas Armadas han llevado a cabo "una prueba exitosa" de un nuevo interceptor contra drones propulsados por reactor, si bien ha reconocido que "algunos aspectos sobre el control del interceptor aún deben ser refinados", en medio del aumento de los ataques con estos aparatos durante las últimas semanas.
Zelenski ha indicado que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Mijailo Drapati, ha señalado que "un 'shahed' ha sido alcanzado con éxito" con este nuevo interceptor, antes de agregar que "el trabajo continúa". "Aún llevará algún tiempo (perfeccionar el interceptor)", ha sostenido en un mensaje en redes sociales.
El Parlamento aprueba el cese del fiscal general en pleno escándalo de acusaciones cruzadas de corrupción
El Parlamento de Ucrania ha aprobado este martes el cese del fiscal general del país, Ruslan Kravchenko, en pleno cruce de acusaciones por corrupción y después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, procediera el lunes a su cese escudándose en la ley marcial para intentar contener un nuevo escándalo en las instituciones del país europeo.
La Verjovna Rada --la Rada Suprema, nombre oficial del Parlamento-- ha señalado en un breve comunicado publicado en redes sociales que el cese de Kravchenko ha sido aprobado con 317 votos a favor. El organismo, que cuenta con 450 escaños, no ha dado detalles sobre votos en contra o abstenciones.
El Kremlin considera "una muy buena idea" la propuesta de Trump para tregua energética entre Rusia y Ucrania
El Kremlin ha destacado este martes que la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una tregua entre Rusia y Ucrania en los ataques contra infraestructura supone "una muy buena idea", después del repunte de este tipo de ataques durante las últimas semanas, en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022.
"En general, consideramos que esto es una muy buena idea, una buena iniciativa", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, según ha recogido el diario ruso 'Izvestia'. "Estamos en contacto con los estadounidenses. Siempre estamos del lado de las soluciones pacíficas", ha subrayado.
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