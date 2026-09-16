ACCIDENTE
Un helicóptero se estrella en Los Ángeles y deja tres muertos
Los equipos de emergencia trabajan en el barrio de Chatsworth tras el desplome de una aeronave
EFE
Tres personas fallecieron y una resultó herida en un accidente de un helicóptero que se estrelló en las afueras de Los Ángeles este martes, que también provocó un incendio Según un comunicado del Departamento de Bomberos de la ciudad (LAFD, por sus siglas en inglés), el helicóptero se estrelló en el barrio de Chatsworth, afectando grandes contenedores de carga y cuatro carros y dejando un incendio que provocó una alta columna de humo.
Los bomberos informaron de que el incendio ya ha sido extinguido. Según el mismo comunicado, tres personas fueron declaradas como fallecidas en el lugar del accidente, mientras que otra persona fue transportada a un hospital local, sin dar más detalles sobre su condición.
Aunque no ha trascendido información oficial sobre las actividades del helicóptero ni la causa del accidente, medios locales reportan que era una aeronave de prensa.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) y la Administración Federal de Aviación investigarán los hechos, según informó el cuerpo de bomberos.
- Una constructora asturiana afronta un juicio por más de 93 millones de euros por el supuesto vaciamiento de la empresa
- La congregación de las Dominicas de la Anunciata deja Sama tras 130 años, con la marcha de las últimas monjas que vivían en el colegio: 'Nos da mucha pena
- Luz verde la DGT al papel por el que los nacidos nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el carnet de conducir el próximo año
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos cortinas de lujo estilo hotel para el salón: translúcido y con una caída suave
- El adiós a la baliza v-16 llega al Congreso: 'reflexión' la DGT tras la enmienda
- El Ministro del Interior afirma que 'es una prioridad' resolver los problemas con los narcopisos de Mieres
- Hartazgo vecinal con un «after» del centro de Oviedo tras otra intervención de la Policía: 'Es insoportable
- Barbón, en Madrid: 'Hay que hablar bien de Asturias. ¿Alguien se imagina un vasco hablando mal de Euskadi?