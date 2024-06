Alonso de Bello: el primer indiano salió de Belmonte

Este artículo forma parte de la serie "Más allá del mar" escrita en LA NUEVA ESPAÑA por el escritor llanisco José Ignacio Gracia Noriega (1945-2016) y donde, gracias a sus profundos conocimientos de la historia de Asturias, trazaba los perfiles de los grandes personajes que dio la emigración asturiana a América

Alonso de Bello define de manera bastante precisa la figura del indiano, que es una especie nueva, ni conquistador, ni administrador, ni misionero. No fue a las Indias como lo uno ni como lo otro: cuando desembarca en Cartagena de Indias el año 1575, la conquista ya estaba de sobra culminada ni tampoco tenía relación alguna con la Administración. Era un mozo emprendedor de las «oscuras Asturias» que, ante el limitado horizonte que le ofrecía su tierra, decidió probar fortuna en Indias: no con la espada ni con la pluma del legualeyo, sino con la balanza del comerciante, o más exactamente, con los semovientes del arriero. Asturias, tierra de arrierías, fue la cuna de este arriero trasplantado el Perú.

No eran muchos los asturianos que emigraban a las Indias en el siglo XVI y de la mayoría de los que fueron, apenas se sabe. Juan Uría Maqua señala el «escaso peso específico que Asturias tuvo en el fenómeno de la emigración durante el siglo XVI, comparándolo con el que tuvieron otros territorios de la Corona de Castilla en aquella época». Entre 1493 y 1579, según datos de Peter Boyd-Bowman, tan solo parten hacia América 252 asturianos, número insignificante en comparación con los 16.253 andaluces y 7.684 extremeños que emigran en el mismo período. Acota Uría Maqua que esta enorme ventaja de Andalucía y Extremadura sobre Asturias se explica "en el caso de la primera por el monopolio que ejerció Sevilla en todo lo concerniente al tráfico de Indias a partir de la Casa de Contratación, mientras que la segunda fue cuna de conquistadores que arrastraron tras de sí soldados y colonos. Hay que esperar al siglo XIX para que se produzca el aluvión de indianos o emigrantes del norte peninsular en busca de fortuna, para que la presencia de Asturias en América cobre un cierto protagonismo".

De estos indianos asturianos, el más destacado, o cuando menos el mejor estudiado, es Alonso de Bello, a quien Juan Uría Maqua dedicó una monografía muy completa, «Alonso de Bello (1552-1632). Un indiano perulero de los siglos XVI y XXVII», publicada por la Universidad de Oviedo en 2005. En el prólogo a esta obra, imprescindible en lo que a las primeras emigraciones asturianas a América se refiere, el ilustre historiador Luis Suárez Fernández señala que «necesitamos profundizar» en la vida y modos de los asturianos de aquellos años que son los de la publicación del «Quijote», en donde se les califica de muy mala manera. Tierra de gente pobre que necesita olvidarse de su hidalguismo y salir fuera para romper las limitaciones que imponía la falta de recursos. Esto aguza su inteligencia, su capacidad de trabajo y su tendencia a la sorna, que tanto debía molestar a sus contemporáneos.

Por las tierras andinas, Bello empieza su marcha como arriero y entre los tripulantes que comparten con él el sollado del galeón, «San Tadeo», figura un gijonés que se apellida nada menos que Valdés. La emigración es el resultado de vivir en una tierra pobre. Pero los emigrantes a las Indias no eran, ni con mucho, los más pobres del lugar, sino más bien los medianamente acomodados. No se podía ir a las Indias andando, como a hacer tejeras a Castilla o la trashumancia a Extremadura, sino que había que embarcar, y eso costaba dinero. En el siglo XIX, la familia del que emigraba tenía que vender una vaca o un prado para pagarle el billete del barco que le trasladaría más allá del mar; pero sin vaca o prado, o algún dinero sacado de Dios sabe dónde, no había billete, ni, en consecuencia, la posibilidad de ir a las Américas y volver rico.

Alonso de Bello era hijo de un escribano, profesión que también era la de su abuelo y al hacerse la partición de los bienes paternos en el lugar de la Pontiga, en el concejo de Miranda, le correspondieron la mitad de las tierras del Pozo, la tierra del Campizo, los castañares de la Bobia, un arca vieja y dos fesorias: bienes que tal vez no le daban para vivir como hidalgo, pero suficientes para pagarse el pasaje al nuevo mundo. En el caso de Alonso de Bello se observa una novedad significativa: los segundones de familias más o menos hidalgas estaban destinados a la milicia o a la iglesia. Bello prefirió emigrar, a ver qué le deparaban las Américas.

Alonso de Bello había nacido el 29 de marzo de 1552, en el lugar de Bello, parroquia de San Martín de Leiguarda, concejo de Belmonte de Miranda. Su padre se llamaba Fernando Álvarez de Bello y su madre María Alonso, y ambos murieron antes de que Alonso hubiera cumplido los diez años. Ante la persistencia de malas cosechas decide emigrar, y en 1575, con 22 años, marcha por mar a Sevilla, y de allí a Sanlúcar de Barrameda, con el propósito de «saltar el charco».

Bello no solo era un joven emprendedor, sino también previsor y ahorrador. Con objeto de que el viaje le resultara gratis, se enroló como marinero en el buque «San Tadeo», de la Guarda de la Carrera de Indias, de la que era capitán general Álvaro FlórezValdés, de Pola de Somiedo y algo pariente suyo. No obstante, el viaje no le salió gratis por completo, ya que si no con dinero, hubo de pagarlo con servicios, permaneciendo ocho meses embarcado en la marina del Rey, en los que realizó labores de vigilancia por las aguas plagadas de piratas del Caribe. De este modo conoció La Habana y Puerto Rico, volvió a Cartagena de Indias y finalmente pudo abandonar el «San Telmo» en Panamá el 30 de mayo de 1576.

En sus navegaciones por el Caribe y la Gran Antilla había oído referir las maravillas del lejano reino del Perú, cuyas calles estaban empedradas con losas de oro y plata. Este fue el principal motivo por el que Bello abandonó el «San Telmo» en Panamá, dirigiéndose inmediatamente a Nombre de Dios, punto de reunión en el que desembarcaban sus mercancías cuantos se dirigían al virreinato del Perú desde el Norte. Antes de dar el salto definitivo hacia el Perú, permaneció en Nombre de Dios hasta el 6 de mayo de 1583, fecha en que realiza algunas operaciones comerciales en Chimbo, en Perú.

En Chimbo permanece hasta 1596, que se avecina en Quito. Los motivos de su asentamiento en Chimbo son poderosos: de una parte, la excelente situación estratégica de la localidad, a medio camino entre Quito y Guayaquil, por cuyo puerto daba salida a sus manufacturas, y su proximidad a Riobamba, y de otra su clima fresco, debido a que se encontraba en plena sierra, a más de dos mil metros de altitud. A estos factores geográficos y climatológicos se añadía la existencia de una industria pañera en la que trabajaban los indios en régimen de encomienda para producir paños de más calidad que los catalanes.

Para dar salida a los paños estableció una amplia red de arrierías que recorrían la serranía andina hacia los puertos del océano Pacífico, de los que el de Guayaquil solo cedía en importancia al de El Callao. Llegaron a emplearse en estos transportes más de mil quinientos mulos. Pronto al de los paños, se añadió el comercio de la sal, en el que Bello fundamentó lo más importante de su fortuna. Llegaron a llamarle el Señor de la Arriería. Al establecerse en Quito, siguió con el negocio del transporte y en 1604 regresa a España y después de liquidar sus bienes en Sevilla, vuelve a la tierra natal, donde contrae matrimonio con María González de Leigarda en 1609.

Establecido en Miranda desde 1606, invierte en censos que le proporcionan buenas rentas y compra bienes muebles e inmuebles. Por su matrimonio se vincula a la nobleza rural. También hizo numerosas donaciones y obras, principalmente a instituciones monásticas, como el monasterio de San Salvador de Cornellana, en el que murió el 7 de septiembre de 1632. En Alonso de Bello apuntan con toda claridad las características del indiano clásico, que se mantendrán más o menos inalterables durante siglos: emigra para enriquecerse y regresa una vez que se ha hecho rico. De vuelta a su tierra natal, se integra en las clase superior por matrimonio, patrocina obras de carácter cultural y benéfico. Murió, como era de esperar, como persona piadosa.