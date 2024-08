"Me inculcaron dos valores muy asturianos: la honestidad y la franqueza, y esa alegría que te sale del corazón"

Esperanza Menéndez (1957) nació y creció en un entorno asturiano a pesar de vivir en Chile. Ya desde bien pequeña conoció las tradiciones de una familia de emigrantes asturianos que nunca dejaron de inculcarle ese sentimiento. El trabajo de su padre obtuvo sus frutos: ahora es presidenta del Centro Asturiano de Valparaíso y busca acercarse a las generaciones más jóvenes para que nunca olviden y pierdan lo más importante que tienen, sus raíces. Encabeza una colectividad con sede en el Estadio Español de Valparaíso, con más de 500 socios y fundada en el año 2000

-¿Dónde se encuentra su conexión con Asturias?

-Soy hija de un emigrante asturiano que nació en Lugo de Llanera. Por aquellos años, cuando tu querías emigrar, tenían que reclamarte, no podías viajar a América porque sí. A mi padre lo reclamaron unos tíos que tenían una tienda de calzado muy importante aquí en Valparaíso, y allí estuvo trabajando. Mi padre emigró en 1950 e hizo dos viajes. En ese primer viaje es cuando mi padre emigró por primera vez. La segunda vez, que fue seis años más tarde, volvió a España, donde conoció a mi madre y se casaron. Poco después se vinieron hasta aquí en el buque Cabo de Hornos, que partía desde Vigo.

-¿Fue un gran cambio para sus padres?

-Creo que mi padre vino hasta aquí porque Asturias no podía ofrecerle un buen trabajo. Él trabajaba en ferrocarriles y yo creo que eso no le gustaba porque se veía capaz de optar a algo mejor, y para conseguirlo debía marcharse de España, pienso yo. Los años 50 fueron muy duros y difíciles. El caso de mi madre fue algo distinto porque se crio en Santander y fue profesora, pero siguió al hombre del que se enamoró e hicieron su vida aquí.

-¿Qué le contó su padre de aquellos años allí en la región?

El grupo de bailes regionales de la colectividad asturiana en Valparaíso (Chile) / Colectividad Asturiana en Valparaíso

-Ellos siempre se han quedado con que fue una etapa de su vida muy complicada. Hablamos de tiempos de guerra donde se vivieron situaciones muy difíciles que siempre recordaban. Pero mi padre siempre dijo que extrañaba su tierra, y eso para mí era difícil y doloroso por haberme criado como hija de emigrantes, y me sabía mal por él. Fuimos una familia en la que tanto a mis hermanas como a mí nos enseñaron a querer a España, aunque mi padre nos enseñó a querer sobre todo a Asturias desde la lejanía (risas). Para él, todo lo de su tierra era muchísimo mejor, siempre lo potenciaba. Es más, en mi casa siempre se comía comida española.

-Desde su infancia ha estado rodeada de la asturianía y sus tradiciones.

-Absolutamente. Aquí el Día de Covadonga, por ejemplo, era y es para nosotros un día obligado. A mi padre le daba igual lo que tuvieras que hacer, lo único importante ese día era la celebración. En aquellos años se juntaban muchos asturianos y todos iban con sus familias. Esa fiesta, en nuestro caso, era irrenunciable.

-Ha hablado de la figura de su padre. ¿Ha estado muy unida a él?

-Mi padre, aunque muriera joven, me inculcó muchas cosas de Asturias. Después he tenido a mi hija formando parte del grupo de baile, y sabe tocar la gaita y todo lo que tiene que ver con las tradiciones asturianas. Mi padre fue un referente para mí en seguir el legado de asturianía de la familia. Me emociono cuando digo que, si mi padre hoy en día me viera a cargo de la Colectividad, algo que me hace tan feliz, y que él pudiera ver a sus nietos vivir todo aquello que él nos enseñó, me imagino que, allí donde esté, estará orgulloso de nosotros y de él mismo, porque el intercambio que hicieron asturianos como él fue a otro nivel.

El grupo de pandereteras de la colectividad asturiana en Valparaíso / .

-Teniendo un padre que compartía esa asturianía, ¿qué valores cree que le inculcó?

-La honestidad, la franqueza y ese “buen rollo” que tiene el asturiano. Me siento muy identificada con esas cosas, con esa alegría que te sale del corazón. A mi marido, que también es descendiente de emigrantes asturianos, siempre le digo que hubiera sido tan fácil vivir en estas tierras (Asturias) porque es como que me he sentido de allí toda mi vida.

-Habla de Asturias como si hubiera nacido allí. ¿Suele visitarlo con frecuencia?

-Sí, he tenido esa inmensa suerte, al igual que mi hija, que ha tenido un acercamiento muy grande con Asturias, y eso para mí es muy importante. Que se sintiera parte también de estas tierras, al igual que su madre. Eso nos propusimos siempre mi marido y yo, que ella se identificara con sus raíces, porque no son solo mías, sino también suyas. De hecho, se acaba de casar en su lugar favorito del mundo, en Covadonga.

-Quiero retroceder a la primera vez que visitó Asturias. ¿Qué recuerda?

-Recuerdo perfectamente que fue en el año 1972, y que cuando llegué me sentí como si fuera de allí. Era un sentimiento tan especial que es difícil de explicar. Cuando volví, según mi experiencia, me vi tremendamente identificada en mi carácter, en mi forma de ser y en mi comportamiento, en todo. Yo quiero muchísimo a Chile porque es el país que nos recibió, pero si algo tengo claro en mi vida es que mi corazón es de donde yo vine y que esas son mis raíces.

-Y en todas esas visitas a la que fue la tierra de su padre, ¿qué siente?

-Yo soy muy llorona, pero es que cuando uno recuerda este tipo de cosas es imposible que el corazón no te dé un vuelco tremendo. Yo cada vez que voy a Asturias doy las gracias. Estoy en mi patria, en mi lugar. Y cuando me voy, le pido a Dios que me de vida para regresar de nuevo.

-Y ese legado asturiano, ¿cómo ha influido en sus decisiones de vida?

-Ha influido en ser la persona que soy ahora. Yo creo que la franqueza interpreta mucho mis raíces, porque siento que el asturiano es una persona muy honesta. En los tiempos de la colonia recuerdo que yo era criolla, y para mí era un orgullo porque era la única en todo mi curso. Siempre he estado inmensamente orgullosa de mis raíces, y eso era un motivo de orgullo.

-Antes ha comentado que su hija está muy ligada a Covadonga. ¿Qué representa para ustedes?

-Mi hija dice que es su lugar favorito del mundo. Que una chiquilla de 30 años te diga una cosa así, es fuerte. Siempre que conoce a alguien que va a visitar España, le dice de ir a Covadonga. El asturiano es una persona muy especial, al menos el de antes, siempre tenía grabado a pelo La Santina. A nosotros nos hicieron quererla toda la vida, sin conocerla ni conocer su historia. Pero cuando lo haces, te das cuenta de que es algo especial. Es una emoción muy grande, difícil de explicar.

-En la actualidad preside el Centro Asturiano de Valparaíso. ¿Cuándo entró y qué le llevó a ello?

-Hará 10 o 12 años desde que entré. El hecho de que no se pierdan las raíces fue el motivo que me hizo querer asumir la presidencia. Y siento que tengo mucha tirada con la gente joven. Nuestros hijos ven a sus padres o a sus tíos tocando la gaita o bailando, y se empiezan a sentir identificados y poco a poco empiezan a probar.

Un grupo de socios de la colectividad asturiana en Valparaíso / Óscar-Rubén Morales Saucedo

-Y en todos estos años, ¿cómo ha visto la evolución del centro?

-Ha sido una buena evolución porque los asturianos de aquí somos una gran familia, y la mayoría me conocen desde que era una niña. Y los nuevos asturianos son como mis hermanos (risas). Yo solo soy la cara visible de un grupo de asturianos que trabajamos en segunda generación para hacer que nuestras raíces no mueran.

-¿Cuál diría que ha sido el mayor logro que ha llevado a cabo el centro para promover y difundir la cultura asturiana allí en Chile?

-El amor por Asturias, definitivamente. Eso es lo que nos mantiene a cargo del centro, y que éste continúe y no muera. Además, el Principado ha hecho una gran labor al hacer la Escuela de Asturianía, por ejemplo. Ha sido una idea fantástica porque preparan a monitores que luego vienen a cada centro. Eso es un regalo asociado a los jóvenes, a los cuales se les ve unas ganas tremendas de enseñar lo que han aprendido. Es por ello que, desde la Colectividad, para mostrar Asturias en el exterior, hacemos un trabajo muy importante.

-¿Qué mensaje mandaría a esos jóvenes asturianos con raíces asturianas como usted para que participen en el Centro Asturiano de Valparaíso?

-Les diría que tienen que intentar encontrar sus raíces, porque yo creo que una vez que tú encuentras tus raíces, todo lo demás aparece de forma normal. El amor por tus raíces es lo más importante. El Centro tiene sus fiestas y uniones para que esos jóvenes puedan identificarse con sus raíces. Cuando te das cuenta de lo que significa Asturias y lo que puede hacer por ellos, es una alegría especial.