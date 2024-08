"En Buenos Aires tenemos el segundo centro asturiano más grande del mundo y tenemos la obligación de mantenerlo"

Pilar Simón (1956) nació en Argentina, pero su corazón siempre estará ligado a la tierra asturiana de sus padres. Al igual que muchas otras familias, sus progenitores tuvieron que emigrar hacia América en busca de una vida mejor para sus dos hijas. Ya desde pequeña, Pilar (economista de profesión) ha reivindicado sus raíces asturianas y lucha porque siga siendo así. El Centro Asturiano de Buenos Aires, fundado en 1913, tiene 3.000 socios.

-¿Qué parte de su familia era asturiana?

-Prácticamente toda. Vengo de una familia de emigrantes naturales de Campo de Caso, y yo soy la primera argentina de toda la familia. He nacido en Argentina, sí, pero soy asturiana de sentimiento.

-¿Qué provocó que sus padres tuvieran que partir hacia Argentina?

-Mis padres vinieron a Argentina a finales de los años 50. En España las cosas estaban muy difíciles con la posguerra, y emigraron a Argentina, un país que en aquel momento recibía mucha inmigración. Era un país donde uno podía establecerse y tener un futuro. Vinieron con una hija, mi hermana mayor, pero tuvieron problemas para embarcar.

-¿Qué ocurrió?

-Tuvieron un problema con su billete ya que algo estaba mal en los papeles. Por lo visto, el nombre no estaba bien asentado. Pero en el último momento le permitieron que viniera, después de que mis padres tuvieran que salir a pedir dinero para poder pagarlo. Pero Argentina era un país que en aquel momento recibía muy bien a los inmigrantes, al igual que los inmigrantes hicieron mucho por Argentina también.

Una de las celebraciones anuales de los asturianos de Buenos Aires / Centro Asturiano de Buenos Aires

-¿Qué supuso ese cambio de país para su familia?

-Cuando mis padres llegaron a Argentina allá por el año 50 tenía que reclamarlos un familiar para poder venir. No podían venir porque quisieran, tenían que ser reclamados por alguien que ya residiera aquí. En su caso los reclamó una tía de mi papá, y vinieron a vivir a su casa hasta que mis padres pudieron conseguir un trabajo. Mi padre fue siempre una persona emprendedora, como todos los asturianos, con muchas ganas de trabajar, y pudo tener su propio restaurante y salir adelante gracias a ello. También acabaron teniendo una fábrica de alfajores tiempo después. Los primeros años fueron difíciles, hasta que consiguieron establecerse.

-¿Se encontraron con asturianos a su llegada?

-Sí. De hecho, una de las primeras cosas que hicieron nada más llegar aquí fue juntarse con sus vecinos de Asturias y juntos formaron la Sociedad Casina de Buenos Aires de la que yo acabé siendo presidenta.

-Sus padres le contarían infinidad de anécdotas de su vida en Asturias.

-Claro. Fue una situación complicada porque ellos tenían una hija de 8 años. Mi padre tuvo que hacer el servicio militar y a mi hermana la criaron entre mi abuela y un tío mío. Trabajaban en aquel momento en una casa en Gijón y mi padre les ayudaba con las tareas del campo, mientras que mi madre se encargaba de las labores de casa. Tiempo después comenzaron a trabajar en una fábrica de platos para tratar de juntar todo el dinero que podían para mandarlo a la manutención de mi hermana.

-Para usted que viene de una familia de emigrantes, ¿qué impacto tiene la comunidad asturiana en Buenos Aires?

-Para mis padres, emigrar aquí fue una decisión muy difícil. En aquellos tiempos las emigraciones se hacían por conceptos laborales, la gente iba en busca de trabajo y nuevas oportunidades. Y no solo mis padres, sino mucha gente en aquella época tuvo que hacer lo mismo. Algunos lo lograron, y otros no. Ahora los tiempos son otros, la gente que emigra tiene estudios y la mayoría que viajan hasta aquí lo hacen, principalmente, por turismo.

-¿Mantienen alguna tradición asturiana en la familia?

-Por supuesto. Mis hijos y yo pertenecemos al Conjunto de Baile del Centro Asturiano de Buenos Aires, aunque ya no vamos. Tengo otros integrantes de la familia que han participado en los cursos de la Escuela de Asturianía que se celebran en Asturias. La fabada es algo que nos encanta, es algo que, por lo menos una vez al mes o cada dos al menos, tengo que comer.

-¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de Asturias?

-Yo nací en Argentina, pero mi padre era un pedazo de Asturias. Tanto yo como mis hijos lo primero que aprendimos fue a cantar el “Asturias, patria querida”. Ya desde pequeña iba al Centro Asturiano de Buenos Aires, que lo considero mi segunda casa. También pertenecimos al grupo de baile del Conjunto Pelayo de aquí. En definitiva, llevamos las raíces asturianas muy adentro.

Pilar Simón, con otros integrantes de la colectividad asturiana en Buenos Aires / Centro Asturiano de Buenos Aires

-De esa primera visita a Asturias, ¿qué fue lo que más le impresionó?

-Creo que el paisaje ya lo conocía, y eso que no había estado antes. Toda mi familia nos hablaba siempre de Asturias y de Campo de Caso. Recuerdo estar cruzando el puente del pantano de Coballes, cuando mis hijos me dijeron: “Mira mamá, ahí está la abuela”. Y ahí estaba mi mamá con su hermano y su sobrino, que nos los encontramos de casualidad antes de llegar a casa. En ese momento yo era la presidenta de la Sociedad Casina de Buenos Aires y nos hicieron un almuerzo en el ayuntamiento de Campo de Caso.

-Y a pesar de la distancia, ¿ha podido visitar Asturias en más ocasiones?

-En el año 2006 fuimos a ver a la agrupación folclórica “Los Xustos” de Gijón, donde estuvimos bailando en la plaza del ayuntamiento y demás lugares. Fue una experiencia inolvidable. Y a raíz de esa visita he vuelto en otras ocasiones a Asturias.

-Actualmente preside el Centro Asturiano de Buenos Aires, y es la primera mujer en más de 100 años que lo hace, así como la primera que lo preside sin ser asturiana de nacimiento. ¿Qué siente?

-Para mí es un honor y una responsabilidad enorme, pero no estoy sola. Cuento con una comisión directiva que me apoya en todo. Fui elegida presidenta del Centro hace dos años, después de ir a elecciones porque el presidente que estaba no podía tener un tercer mandato, y conseguimos ganar con el 67% de los votos. Obviando el Centro Asturiano de México, que es otra cosa, creo que somos el centro más importante del mundo, sin quitarle ningún mérito a los demás. Así que tenemos la obligación de mantenerlo para seguir adelante con lo que ya hicieron nuestros antepasados.

-Cuando entró en la presidencia comentó que uno de sus objetivos era lograr un aumento en el número de socios. ¿Se ha conseguido en estos dos años?

-Sí, la verdad es que el balance es positivo. Gracias a Dios seguimos creciendo y tenemos nuevos socios. No le puedo decir el número exacto de socios que se han dado de alta en estos dos años, pero le aseguro que se ha notado un incremento.

-¿Qué aspectos de la cultura asturiana busca promover el centro?

-Siempre tratamos de promover la cultura asturiana en la medida que podemos. Tenemos el Conjunto Pelayo, típico de Asturias, donde realizamos los bailes típicos. Tenemos también un coro, una banda de gaitas y ahora estamos buscando promover diversas actividades para mayores que sean asturianos y descendientes de asturianos. Desde Asturias nos mandan una subvención para poder hacerlo. También hacemos talleres de comida asturiana, por ejemplo.

-¿Qué desafíos tiene en mente para seguir desarrollándolo?

-El desafío principal que tenemos es seguir creciendo, sin olvidarnos de nuestros asturianos. En este momento es difícil porque no hay emigraciones, y los que están aquí son hijos de y nietos de asturianos. Algunos llevan las tradiciones adelante, pero otros no saben de dónde eran sus padres o sus abuelos. Es por ello que nosotros pretendemos seguir creciendo sin olvidarnos de nuestras raíces, que en estos momentos es lo más importante que tenemos. Hay que transmitir las raíces que nos dejaron, y no podemos olvidarnos de las costumbres y de las tradiciones porque es lo que nos forma como personas.

-Y en cuanto a los jóvenes, ¿cómo puede el centro llamar su atención?

-Nosotros tratamos de atraer a los jóvenes e involucrarlos, pero se hace difícil porque los que no tienen raíces asturianas no se dan cuenta. Nosotros tenemos a mucha gente joven a través del deporte. En el centro contamos con más de 32 actividades deportivas, y eso hace que los jóvenes se acerquen. Pero a veces se nos hace difícil poder involucrarlos dentro de las tradiciones asturianas. También estamos fomentando los bolos actualmente, deporte típico asturiano.

-¿Qué sentimiento tiene hacia Asturias?

-Le diría que siento una conexión total, porque todas mis raíces son asturianas, tanto por la rama materna como por la rama paterna. Le repito, soy la primera argentina de toda mi familia de emigrantes.