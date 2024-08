"El asturiano es inteligente y abierto al mundo, lo demostraron muchos de nuestros emigrantes"

Enrique Delgado Gutiérrez (Trubia, 1952) es ingeniero industrial. Pasó parte de la infancia con sus abuelos. De madre ovetense y padre catalán, tuvo que abandonar Trubia junto a su familia para poder buscar trabajo. El destino los llevó hasta París, pero en el corazón siempre quedará la pequeña localidad ovetense con olor a infancia y fábricas. Lleva casi dos décadas presidiendo el Centro Asturiano de Barcelona., que tiene 830 socios adultos y que fue fundado en 1930.

-¿Por qué tuvo que abandonar Asturias junto a su familia?

-Era una época en la que adquirir una vivienda era muy difícil, y mis padres no podían permitírselo. Vivían de alquiler en Alicante, y tenían que dejar a sus hijos con los abuelos en Trubia.

-Sus padres vivían en Alicante, pero usted nació en Trubia.

-Así es. Mi nacimiento fue un poco casual. Nací antes de tiempo y lo hice en Asturias, en Trubia. He sido afortunado, en la vida a veces las casualidades también dan alegrías. Estuve hasta los 6-7 años viviendo con mi abuela. Luego ya nos fuimos a Barcelona.

-¿Cómo fue vivir con sus abuelos?

-Llevar la comida al abuelo, todos los días, eran cosas que te marcaban. Mi abuela era una persona avanzada a su tiempo. Fue una refugiada en 1936 de Barcelona y siempre estuvo cuidando de mí y de mi hermano.

-Hábleme de su hermano.

-Pues no nos criamos juntos hasta los 6-7 años, pero desde entonces no nos hemos separado. Interpretamos las cosas de igual manera, somos dos personas que han viajado mucho y eso nos ha permitido abrirnos de mente.

-De una pequeña localidad como Trubia a una gran ciudad como París, ¿cómo fue ese cambio?

-Nos desplazamos a Francia unos cinco años en búsqueda de un futuro mejor, económicamente hablando. Y lo encontramos porque había trabajo y escuelas gratuitas, teníamos posibilidades de llevar una vida digna.

-Y un nuevo idioma.

-Pues sí. Estudié todo en francés hasta que me incorporé a la universidad, ya en Barcelona. Fue una experiencia agradable que me permitió dominar tres idiomas para, más tarde, facilitarme la incorporación al mundo laboral.

-¿Pudo volver pronto a Trubia?

-Bueno, al principio era complicado, porque las 20 horas de tren desde Barcelona hacían el viaje complicado. Pero lo hacíamos, eh… Ya desde los 7 años en el famoso “Shangai”. Eso sí, había que llevar la comida, dormir en el tren (risas).

-¿Qué estudió en Barcelona?

-Estudié la carrera de Ingeniería Industrial, aunque era difícil encontrar puestos de trabajo.

-¿De dónde le vino la idea de hacer ingeniería?

-Al vivir en Trubia, respirábamos todos los días lo que yo llamo “taladrina”, por lo que el mundo industrial formaba parte de nuestra idiosincrasia.

-¿Qué recuerda de aquello?

-Salíamos del portal de casa, y ya entrabas en cualquier taller de fabricación de piezas y oías las sirenas de la fábrica de Trubia. De ahí vino esa curiosidad por la industria y la química.

-¿Cómo fueron esos estudios?

-Fue una carrera sencilla, sin grandes dificultades. Luego me incorporé a una empresa, que, como otras parecidas, acabaron convirtiéndose en grandes multinacionales. Y viajé por todo el mundo gracias a mi dominio de los idiomas.

-¿Cómo recuerda esos primeros trabajos?

-Fue una tarea alegre, pero dura. Me tocó viajar mucho, pero, al haberlo hecho de joven, lo superé rápidamente. Conocer gente, tratar diferentes culturas, todo ello en una época en la que en España no existía el respeto por el mundo industrial.

-Y ahora preside el Centro Asturiano de Barcelona.

-Así es, 19 años llevo ya en el cargo. Ser un referente asturiano en Barcelona es importante y debemos seguir trabajando para que así sea.

-¿Cómo ve la región actualmente desde fuera alguien que lleva toda su vida tan vinculada a la asturianía?

-Bueno, estamos en un mundo complicado en el que mucha gente se queja, pero, en este mundo, si no te enfrentas a él, si no trabajas y no asumes que es un mundo competitivo en el que hay que darlo todo, es complicado. Desde Barcelona se hacen esfuerzos por Asturias, pero a muchas empresas les ha costado trabajo incorporarse a este mundo competitivo. Hemos perdido las industrias extractivas del carbón, y eso requiere muchísimo trabajo y dinámica para sustituirlas.

-¿Y qué cree que se puede hacer para mejorar?

-Yo siempre he dicho que, aunque es difícil, siempre hay posibilidades. No debemos pensar que el mundo se acaba porque un sector desaparezca. Nada es eterno, hay que estar preparados para estos cambios; algunos traumáticos, otros lentos.

-¿Cree que hay futuro en el sector industrial?

-Yo creo que la gente de las ciudades está muy bien preparada, pero dar trabajo a tanto joven en una región a la que le ha le ha costado superar la crisis del carbón y adaptarse a los mundos actuales, no es fácil.

-¿Está Asturias capacitada para asumir ese cambio?

-Si Asturias sigue trabajando y pensando cuál es su mercado potencial y lo que se puede ofrecer a un mundo de gestión empresarial y fabricación, iremos por el buen camino. Si no, aunque nos duela en el corazón, habrá que ir a otros lugares donde disponen de mayor capacidad empresarial. Aquellas personas que estén preparadas siempre tendrán su oportunidad.

-¿Cómo definiría usted en una frase el sentimiento asturiano?

-En una frase siempre es difícil definir a una población o zona. Yo diría que el asturiano es trabajador, inteligente y una persona abierta al mundo, que ya lo demostró cuando tuvo que emigrar en el siglo XIX. Si seguimos así, tendremos un gran futuro como región.