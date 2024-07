La Asturias emigrante ye mundial. Hay centros asturianos en España, Europa, Asia, Oceanía y América. Los asturianos llevamos transterrados secularmente y organizándonos en la distancia.

Este es nuestro hecho diferencial lejos de Asturias. Somos gregarios, mucho. Y nos cohesionamos con entusiasmo e inteligencia. La red de centros asturianos y casas de Asturias, la inmensa mayoría integrada en FICA (Federación Internacional de Centros Asturianos, presidida por el ovetense Manuel de Barros), es considerable y prestigiosa. Los proyectos y realidades de nuestra emigración americana son sorprendentes y sobresalientes, comparados incluso con los de otros colectivos españoles, más numerosos que los nuestros. Y, aún hoy, en las comunidades autónomas españolas, la capacidad organizativa de los asturianos la demuestran la existencia de numerosas asociaciones, casas regionales y centros asturianos.

En los últimos tres siglos los emigrantes asturianos en América se empeñaron en crear una red de socorros mutuos. Y lo consiguieron. Desarrollaron, muchas décadas antes de definirse el concepto, un incipiente estado del bienestar que los protegió en la enfermedad, vejez o desempleo. Trabajadores de las fábricas de cigarros habanos compartían sociedad con los potentados propietarios de las mismas. Unos representaban la fuerza social, los otros la económica. Muchos de los Centros Asturianos de América fueron el resultado de la simbiosis entre ambas.

Pero si el secreto de dichos Centros está en nuestra tendencia a cohesionarnos lejos de Asturias, nunca faltó a nuestra emigración una gran empatía en la relación con el resto de la española. En América y en Europa en el nacimiento de sociedades y/o entidades españolas de recreo, sanidad o deportes, los asturianos siempre estuvieron presentes. Aunque destacamos compitiendo organizativamente con el resto de emigrados hispanos -¡solo los gallegos nos mantienen el pulso!-, en lo que nuestro "grandonismo" debe tener parte de responsabilidad, nuestra natural españolidad nos lleva a participar en todo aquello que a España interese allende nuestras fronteras.

No puede entenderse la historia de la emigración asturiana sin las historias de nuestros emigrantes. La de Manolo del Campo, de Pría, refleja meridianamente el orgullo de lo español a fuer de ser asturiano. Manolo se fue a Buenos Aires con el traje de porruano en la maleta. No lo llevó por añoranza, sino por su personal compromiso astur. Aprendió pronto que en Argentina las crisis eran cíclicas y que convenía protegerse ante ellas. De la primera salió trabajando más horas y más días. Los domingos en el rastro vendiendo calcetines y de lunes a sábado vendiendo viajes. Pero la pasión de Manolo fue el centro asturiano bonaerense y su grupo folclórico. Creó escuela. Estableció cátedra y llevó gaita, tambor y bailes asturianos por toda Hispanoamérica. Pero no solo el folklore asturiano, también el español de otras regiones. Como la mayoría de los astures, Manolo del Campo ejerció tanto de asturiano como de español. Tan de su tierra chica llanisca cómo de las castellanas, andaluzas, aragonesas y del resto de tierras españolas.

Las historias personales de la emigración raramente son únicamente individuales. La mayoría de ellas muestran buena parte del carácter del resto del colectivo. La mayoría de los asturianos que se fueron lo hicieron por imperiosa necesidad económica. En el caso de los llaniscos, que marcharon el pasado siglo, muchos habían sido teyeros, artesanos que emigraban temporalmente a otras zonas de España a hacer tejas. En la tejera desarrollaron gran intuición y habilidades sociales para defenderse en ambientes extraños e incluso hostiles. Lo demostró, entre otros, uno de los indianos llaniscos más recordado: Manolo Balmori, el Cobardero. De los Caleyos.

Manolo pasó de la tejera en Castilla a la hotelería mexicana entre la adolescencia y la juventud. Al frente del hotel Casablanca, lo convirtió en una referencia importante en el Mundial de fútbol que se jugó en el país azteca. Del Casablanca al Jena, ya totalmente suyo. Fue llevando a México a varias generaciones de familia y vecinos. Pero él volvía siempre, a finales de mayo, para las primeras cerezas. Llegaba cargado de libros y juguetes para los niños y niñas de la escuela del pueblo. Escuela e iglesia adjunta cuya rehabilitación integral lideró con los emigrantes del pueblo en México. Manolo, que superó con inteligencia y carácter emprendedor, el déficit de su formación académica, era sin embargo muy consciente de la importancia de la misma. Por eso se volcó en fomentarla en su pueblo. Y como él, casi todos nuestros emigrantes. Si en los países que los recibieron edificaron hospitales, en la tierra de donde salieron pusieron en pie escuelas y colegios, además de restaurar iglesias, construir fuentes, caminos, abastecimientos de agua, alcantarillados o alumbrados públicos.

Hoy la emigración y las dinámicas que se establecen al respecto entre Asturias e Hispanoamérica son mucho más complejas. Siguen emigrando asturianos, pero mayoritariamente con notable formación académica y vocación de temporalidad. Siguen demostrando tendencia a agruparse, pero con fórmulas con menor carga organizativa y sin vocación de perpetuidad. No por ello carecen de importancia como demuestra la asociación “Compromiso Asturias siglo XXI”.

Y, al mismo tiempo, llegan emigrantes hispanoamericanos y africanos a nuestra tierra. Son ya una fuerza imprescindible para el normal funcionamiento de la economía y la atención social de nuestros mayores. Su presencia es inevitable dado el crecimiento demográfico hispanoamericano y africano, el decrecimiento nuestro, y las dificultades económicas y sociales que afrontan o el cambio climático. Su presencia implica también que debemos reforzar nuestros servicios públicos para evitar su colapso; aumentar la vigilancia para que no se erosionen los salarios y las condiciones laborables y desarrollar planes urbanos que dignifiquen las zonas donde se instalen. Nadie mejor que una comunidad históricamente emigrante para entender que debemos prepararnos para integrarlos como integraron e integran a los nuestros en otras tierras. Para ilustrarlo y recordar muchos de los paralelismos entre una y otra corriente migratoria acabo con la historia de Pepin de Llanes (nombre ficticio, pero hechos reales).

Pepín salió del Concejo con otros vecinos, en una furgoneta-patera, camino de Suiza. Sin papeles. Los dejaron en una posada de montaña alemana, muy cerca de la frontera Suiza. A los dos días, por caminos montañeses, los condujeron a una estación de ferrocarril en Suiza. Les entregaron un billete y una dirección de Berna. Llegaron un viernes y hasta el lunes no podían presentarse en la misma. Vivieron en la calle, sin techo, dinero ni comida el fin de semana. Pasaron horas delante de un establecimiento de asado de pollos, algo desconocido hasta entonces para ellos. Naguaban al verlos dar vueltas continuamente. Aun sin conocer el idioma, preguntando por señas, fueron capaces de llegar a la dirección indicada. Les esperaba una mujer. Los puso en contacto con un empresario que les propuso un contrato de trabajo para regularizar su situación en el país. Lo firmaron con tanta suerte, que quien les contrataba ya sabía que los asturianos eran de fiar, por otros que trabajaban en su fábrica. Les adelantó por ello, al momento, el salario de una semana. Con él fueron, raudos, al establecimiento de asados. Cada uno dio buena cuenta de un pollo entero.

Detrás de cada emigrante hay esperanza e ilusión. No olvidemos, al respecto, una reflexión de García Márquez en “El coronel no tiene quien le escriba”: "´La ilusión no se come´, dijo ella. ´No se come´, pero alimenta, replicó el coronel”.

Si la ilusión va unida a la comida, el círculo se cierra más satisfactoriamente.

Antonio Trevín, expresidente del Principado, presidió también el Consejo de Comunidades Asturianas