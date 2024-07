"Hacer Asturias" desde fuera de Asturias

En el poema "Nostalgia del presente” Jorge Luis Borges alude al sentimiento de añorar aquello que hemos vivido, las sensaciones y las experiencias pasadas, y los lugares que hemos habitado. De la misma forma, me parece que quienes vivimos en Asturias desde otros territorios tenemos un sentimiento similar, un constante anhelo por volver a cruzar el Negrón y volver a ese lugar que nos vio nacer, crecer y hacernos adultos.

Como gijonesa que lleva casi una década trabajando fuera, quisiera aquí reivindicar ese lazo que nos une a quienes, estemos donde estemos (da igual la latitud) nos reconocemos como asturianos y no perdemos nunca la oportunidad de compartir nuestro sentimiento de pertenencia cuando encontramos a otro asturiano.

Existe un patrimonio que conformamos quienes nos hemos ido, pero seguimos fuertemente vinculados a nuestra tierrina. En mi caso, tras acabar de estudiar en la Universidad de Oviedo, llegar a Madrid a hacer un máster y empezar a trabajar en comisariado de exposiciones, desarrollando una carrera en la gestión cultural, siempre con la vista puesta en cómo crear puentes entre aquí y allá. Cómo crear lazos culturales que nos hagan que ese adentro/afuera dé a conocer el increíble patrimonio artístico y cultural que tenemos en nuestra región y hacerlo desde las latitudes que yo habito ahora.

Se trata de poner una piedra más en esa torre que nos sitúe como un territorio vanguardista pero que conserva lo mejor de la tradición, a la par que innova y es acogedor y hospitalario. Reivindicar y presentar a nuestros creadores allá donde sea posible, abrir caminos a quienes, en mi caso, en la cultura, tienen mucho que decir. Eso para mí también es hacer patria y se puede hacer a 500 kilómetros.

El amplio tejido de asturianos y asturianas que nos vamos encontrando en otras ciudades, en otros países, también me ha abierto puertas a mí. Me han acompañado en lo que yo he sentido como ese mismo sentimiento de abrigar, de “hacer Asturias” en cualquier otro sitio. El territorio somos también las personas, llevamos la marca de nuestra región allá donde vayamos. Quienes seguimos reivindicando usar palabras como "playeros", "rodillo", "tendal", "orbayar", "prestar", o "guaje" porque no hay otras que las definan mejor.

En el cementerio parroquial de Molleda, en Corvera, está enterrada una artista cubano-estadounidense que nunca pisó Asturias. Tras viajar por todo el mundo y exponer con los principales artistas del expresionismo abstracto en Nueva York, Miami y Europa, Nela Arias-Misson pide ser enterrada en Asturias cuando fallezca. Una tierra que nunca había pisado. El recuerdo de lo que su padre y su madre le contaban conformó su identidad y su memoria, incluso de un lugar que nunca había visitado.

Volviendo al poema de Borges, esa nostalgia que llevamos dentro hace también un patrimonio de asturianos y asturianas más allá de nuestras fronteras que es también territorio. Estamos creando puentes, estamos abriendo caminos para entrar y salir, para poner en el mapa la cultura y la creación que tenemos la suerte de albergar en nuestra región. Hay una Asturias que sobrepasa los Picos de Europa y se extiende por el mundo.

Semíramis González es gestora cultural y una de las más destacadas comisarias de arte contemporáneo en España