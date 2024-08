Cuba, sí; miseria, no

Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio es expresidente del Principado

Me llegan de Cuba informaciones muy tristes, y lamentablemente también muy veraces, sobre la situación de autentico horror y de extrema miseria en la que se encuentran buena parte de los asturianos que allí residen, sobremanera los más ancianos, carentes de los alimentos y las medicinas más básicas, incluso de insulina para los diabéticos, y hasta con grandes dificultades para acceder a una cama hospitalaria digna, por más que ahora en Cuba, es este nuevo periodo especial, los hospitales y sus camas carezcan de casi todas las cosas e instrumentos que nosotros entendemos que deben tener.

Esas informaciones incluyen también una petición de ayuda urgente y adecuada para solventar, al menos de momento, esos problemas angustiosos.

Evito dar nombres de quienes me escribieron. Sé cómo se las gasta el gobierno cubano con quienes le critican o, simplemente con quienes describen con realismo y verdad los efectos de su política comunista, o lo que sea, que ya nadie sabe cómo calificarla.

Para nadie, salvo para fanáticos obtusos y tragadores de gruesas piedras de molino es novedad saber que el gobierno de la actual Cuba, sin el apoyo ruso, solo es capaz de generar pobreza, desesperanza y dolor a su pueblo, hasta el punto de que huir de Cuba se ha convertido en una verdadera obsesión para la inmensa mayoría de los jóvenes cubanos que escapan nada más que pueden a riesgo de morir en el camino algunas veces, y ello a pesar de que hay una Cuba inteligente, culta y abierta al mundo que podría colocar de nuevo a su país entre los mejores de América. Pero esa Cuba hoy esta aherrojada y perseguida.

En 2022, Alina Bárbara López Hernández, notable intelectual cubana perteneciente al grupo La Joven Cuba, publicó en la revista "Nueva Sociedad" un luminoso artículo titulado "Cuba, razones de una crisis", disponible en internet, en el que disecciona con precisión y minuciosidad el estado de la sociedad cubana actual y las fundadas razones de la desesperanza de su población.

Animo a quienes me lean a que busquen en internet ese artículo. Podrán entender sin dificultad, y con absoluta claridad y certeza lo que allí está pasando. Lo que el comunismo es capaz de dar por sí mismo. Por cierto, Alina López ha sido detenida, una vez más, el pasado 18 de junio de 2024.

En realidad lo que allí ocurre es que la tosca y arbitraria burocracia del partido comunista cubano, el ejército y la policía secreta han conformado una casta que, como una gigantesca araña negra, se ha asentado sobre la sociedad cubana chupándole la sangre, viviendo bien a su costa y que se justifica ideológicamente lanzando vacuos eslóganes retóricos y cada más estúpidos e irreales para cubrir su ignominia y su ventajismo, como patria o muerte y demás …. Pero los problemas de Cuba provienen de Cuba y no de fuera, y en lugar de esa memez debería decirse patria y vida.

Arreglar las cosas de Cuba es algo que obviamente esta fuera de nuestro pequeño universo astur. Y la verdad es que conocer el mal poco arregla. Pero lo que es factible es ayudar a resolver la dramática, terminal situación de los asturianos que aún viven en Cuba. Son pocos, ancianos, están perfectamente identificados, y con los pocos recursos que la sociedad asturiana puede facilitarles podrían terminar sus vidas con decencia y con dignidad.

No es que la situación de los asturianos de Cuba sea distinta de la que sufre el resto de los cubanos. Hasta es posible que sea algo mejor, porque algunos pueden cobrar pensiones no contributivas de la Seguridad Social española, aunque de poco les servirán si no hay nada que comprar. Pero, en todo caso, y a fin de cuentas son asturianos, y por eso, sea lo que sea el asunto de la asturianía, creo que tenemos el deber moral de ayudarles en lo que podamos.

Se me ocurren dos medidas, factibles muy corto plazo y que pueden dar un gran resultado en términos de alivio de la situación terrible que sufren esos asturianos del Caribe.

La primera y más rápida, que los fondos (tan frecuentemente opacos) presupuestados por el Gobierno asturiano para la cooperación en el presupuesto de 2024 y que no estén gastados se destinen con carácter de urgencia y de emergencia a comprar alimentos y medicinas básicas para estos asturianos.

Otra cosa es como hacer para que a esas personas les lleguen esas mercancías y no queden en la uñas de aduaneros, mercachifles y burócratas, cosa a la que referiré el final de este artículo.

La segunda medida es más compleja y difícil. Además se sitúa al margen de la legalidad mercantil y sanitaria española, pero indudablemente puede beneficiar también a muchas más personas, incluso a los cubanos no asturianos que también reciben asistencia en la antigua Quinta de Salud Covadonga, hoy Hospital Salvador Allende de La Habana, que fue la instalación señera del ejemplar centro asistencial mutualista del Centro Asturiano de la Habana, y uno de los mejores hospitales de Hispanoamérica del siglo pasado, por supuesto anterior al castrismo.

Cada día los asturianos desechamos miles de medicinas, sobrantes de tratamientos. En su mayor parte esas medicinas, perfectamente válidas y sin caducar, se entregan en las farmacias asturianas para que estas las entreguen a su vez a Cofas y allí se destruyan.

Está prohibido comercializar estos medicamentos. Al final de cada año son miles y miles de kilos de medicinas varias las que se destruyen, útiles todas, que, inexistentes en Cuba, podrían entregarse a la Quinta Covadonga dotándola de la calidad farmacológica y clínica de la que hoy carece por la obvia imposibilidad que tiene en Estado Cubano de comprar medicamentos modernos.

Claro está que habría que superar el orgullo vano de los jefes del comunismo cubano, que no quieren reconocer sus fracasos, ni admitir esas ayudas para paliar las crisis que ellos mismos han generado. Y, por supuesto, también los impedimentos legales españoles.

Respecto de estos últimos el gobierno asturiano debería gestionar ante los Ministerios españoles de Sanidad y de Asuntos Exteriores las formulas y mecanismos adecuados para que estos medicamentos pudieran entregarse de forma excepcional y por razones humanitarias al Hospital habanero Salvador Allende (que es donde hoy se atiende a los asturianos de Cuba).

Y, por otro lado, para aplacar el orgullo de la burocracia castrista y sus recelos bien podría también el Gobierno asturiano solicitar de los influyentes solidarios "ponedores de cazu" al modo de Zapatero, que ejercen de lobistas en favor de los dictadores del Caribe para maquillar sus políticas de derechos humanos y sus demasías económicas, que dada su gran influencia y su notable poder en esas sociedades caribeñas, que se estiren y que sin cobrar actúen para que los medicamentos y los alimentos lleguen a sus legítimos destinatarios. Amén.

