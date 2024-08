Un trozo de historia común

El empresario y presidente de la Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración, Francisco Rodríguez, ofreció el discurso que se reproduce íntegramente bajo estas líneas durante el VI Encuentro Hispanoamericano de Asturias, que tuvo lugar el viernes en Colombres (Ribadedeva).

Empezaré por decir que estas palabras, obligadamente cortas, pretenden, sin embargo, trasladables a ustedes la impresión de que estamos hoy ante la posibilidad de decir cosas para el tiempo, dado que viene precisamente del tiempo la inspiración que nos anima a decirlas tal como las sentimos. Disculpen ustedes, por la tanto, si, a pesar de todo, tienen que echar mano de su paciencia.

Porque no se trata de celebrar aquí, en este lugar incomparable que es Colombres, uno de esos encuentros festivos en los que se inspiraba Rabelais cuando escribió la historia de Pantagruel, mientras nuestro Miguel de Cervantes relataba por su parte, en su novela eterna, el paso por este mundo del "Caballero de los lomos apaleados". Aunque sí se trate, desde luego, de reconocer que a algunos de los que aquí estamos nos mueve un romanticismo que no tenemos por qué esconder, dado que consiste en recordar y rendir el homenaje lleno de respeto que merecen aquellos emigrantes de nuestras tierras que hicieron posible el enorme suceso de la Hispanidad. Y, si se prefiere, porque el hecho de que el grandísimo triunfo de que haya sobre la tierra tantos hombres y mujeres que hablan español no es del todo ajeno a los emigrantes que abandonaron su terruño en busca de trabajo.

Por eso, lo que hoy celebramos no es sólo un banquete, sino un trozo de la historia común que nos precedió a los que estamos aquí, pero también allí, al otro lado del Atlántico. Algo que justifica traer a cuento Io que fuimos y lo que no queremos dejar de ser. Algo que nos faculta para continuar haciendo historia, sin olvidar a J. S. Elcano y tampoco a Fernando de Magallanes. Esto es, algo que nos permita soñar con un deseable renacer del sentido ibérico.

Perdónenme ustedes si, llegados a este punto, introduzco ese dicho tan socorrido de que el mundo da muchas vueltas. Lo que es una verdad contrastable. Pero lo que no excluye que los ibéricos demos no muchas vueltas, sino otra vuelta al mundo, de las grandes. No echen ustedes, por tanto, en saco roto que en Brasil, país cercano a los doscientos millones de habitantes, se imponga el español como segunda lengua en las escuelas. Por algo será. Como también será por algo por lo que esa decisión del Gobierno brasileño no esté ahora mismo bien vista por Alemania, por Francia, y por ltalia, que muestran un atrevimiento más que sospechoso, sin ¡importarles, al parecer, que se trata de una injerencia no precisamente democrática y respetuosa sobre Brasil y, de soslayo, sobre España.

Ello no obsta, sin embargo, para que, entre nosotros, en justa e inteligente reciprocidad, se introdujese el portugués en las escuelas españolas. La cuestión sería, entonces, que, en el largo camino hacia la eternidad, el portugués y el español constituyesen las dos lenguas habladas por una enorme porción del Planeta, sin perjuicio, por supuesto, de una acción política común, y abiertamente esperanzadora en lo económico y en lo social. Y sirva lo que decimos, desde la convicción de que la afirmación calderoniana de que la vida es sueño no es desde luego una metáfora, y para decirle a David Fernández Vítores que no nos parecen demasiado afortunadas sus declaraciones de ayer mismo en las páginas de "ABC", a propósito de la fundada puntualización del lnstituto Cervantes, respecto a la negativa de los tres países europeos antes citados, a que el Gobierno brasileño imponga el español como segunda lengua del país.

Nada tiene de particular, pues, que en Colombres se hable hoy de estas cosas. La sensibilidad ibérica existe, y el reconocimiento por nuestra Fundación de la iniciativa brasileña concuerda plenamente con nuestro propósito de ser un eslabón más de los que componen la gran cadena histórica conocida por Hispania, porque así fue bautizada por la Roma ancestral cuando puso el pie en la Península Ibérica, el año 197 antes de Ia era cristiana.

Comprendo que estas cosas, en momentos en que el aroma que sale de las cocinas es tan prometedor, haya aquí gentes con ganas de que se acabe la historia, nunca mejor dicho. Así es que solicito nuevamente de ustedes que amplíen mínimamente su paciencia. En la Sacristía de la Hispanidad, que tal cosa es Colombres, sabemos bien que las cosas de palacio van despacio, pero que el apetito retenido algunos instantes hace más gozoso el ágape esperado. Les doy por ello las gracias.

Deseo ahora referirme a un acontecimiento que, tras ser aplazado por motivos diversos, se celebrará en esta misma casa, D.M. el día 22 de mayo de 2025. Se trata del izado de la bandera de Guatemala para que ondee al viento en esta tierra de Asturias, siendo portador de la enseña nuestro miembro de la Asociación de Amigos, Dionisio Gutiérrez, industrial del mayor fuste en buena parte de nuestra América, y persona cuyos ancestros asturianos se mantienen vivos en su memoria. La enseña del país hermano contribuirá, desde luego, a hacer bueno nuestro propósito de que, en Colombres, reunamos lo antes posible todas y cada una de Ia banderas de los países de habla hispana en América; en nuestra América, repito.

Pero, ahora sí, voy a terminar. Y lo voy a hacer destacando que se cumplen, es este 2024, diez años desde que Antonio Suárez tuvo el gran acierto de promover la Asociación de Amigos de nuestra Fundación, y seis años desde que, con el generoso respaldo de Abanca, hayamos podido consolidar lo que es ya hoy el lugar de encuentro de los asturianos de América y el depósito y archivo de los documentos históricos que jalonan nuestro paso por el Nuevo Mundo. Y quiero aprovechar el momento para agradecer muy de veras el trabajo constante y solvente del director de la Fundación, Santiago González, y de las personas que trabajan a su lado con un entusiasmo por demás encomiable.

Muchas gracias a todos.