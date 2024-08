Marcelo Gullo, un hispanoamericano comprometido

"Madre Patria, nada por lo que pedir perdón y lo que América le debe a España" es la trilogía que nos aporta el profesor y Académico Argentino Marcelo Gullo Omodeo, nieto y bisnieto de italianos, es decir de Roma y por lo tanto un hispanoamericano con talento que corre por sus venas sangre latina –tanto monta, monta tanto –. Con sus brillantes libros puede decirse que nos ha ayudado a los españoles y nos ha levantado el ánimo por aquello que cuando el ánimo se cae hay que agacharse para recogerlo y no dejarlo allí, a ver si es capaz de incorporarse el solo o con ayuda de otros –en este caso el historiador Gullo– nos reivindica detallada y minuciosamente y va colocando los muros de una de las construcciones mas solidas de nuestra honorable historia, que no es otra que la conquista española en América, que algunos llevan siglos empeñados en desacreditar espuria y torticeramente con su negocio –que fue y continua siendo- la "leyenda negra"– que nace en Inglaterra alimentada y subvencionada principalmente por ellos y no es otra cosa que la manipulación por aquellos que sin poseer nuestra historia continúan con su cruzada pretendiendo robárnosla.

Lo dejó escrito con disciplina académica en uno de sus libros Marcelo: "Nada separa a España de América ni a América de España, salvo la mentira y la falsificación histórica".

Marcelo Gullo en su intervención el pasado mes de junio en el Club de Prensa de la Nueva España, en un salón completamente lleno, confirmó que es metodológico, aplicado y muy exhaustivo, y como buen argentino directo, valiente y no deja espacios ni puertas cerradas cuando escribe y habla –más bien todo lo contrario– las abre de par en par con una seguridad que emana de muchas horas de investigación minuciosa y de trabajo ingente. El profesor sabe de lo que escribe y de lo que habla, no hay más que sumar el éxito de su trilogía en ventas y su ejército de seguidores que lo han puesto en el escaparate. ¡Sus libros son un fortín contra el vacio mental!

Conoce muy directamente los asuntos globales y los retrata exquisitamente y los matiza como podemos leer en sus obras, que son fundamentalmente historia que tiene mucho que ver con los intereses de este mundo global donde algunos países o naciones ya experimentados –otros emergentes– que les agradaría igualmente mecer la cuna: chinos, americanos, rusos, europeos y algunos otros están "revolviendo" el coliseo para posicionarse en la primera fila unos y detrás –entre bambalinas– otros ¡sea como sea¡… Es el inevitable devenir de la geopolítica contemporánea y no hay más que estar atentos al espectáculo de la función que ya tenemos en el mapa internacional.

Marcelo Gullo como buen ciudadano comprometido y documentado nos recuerda a unos y a otros que "con España llegó a América lo mejor de Atenas, de Roma y de Jerusalén, los tres pilares de la civilización occidental". Su trilogía arroja luz y hace justicia sobre la obra de los españoles en Hispanoamérica, y desmiente tópicos de aquellos que han pervertido, falsificado y desacreditado la historia y el papel en "Nueva España" de nuestros antepasados y que perdura con la complicidad y conocimiento de causa en estos "nuevos tiempos" echados al monte cargados de arrogancia y de diatribas populistas, que beben del mismo lavadero y persisten en el mismo discurso ya escrito por otros profetas entregados a interés inconfesables. Los sembradores de este "huerto" no se olvidan de continuar regando lo que plantaron. ¡Tenemos el enemigo fuera, pero también dentro!

Los galones no se regalan, el papel histórico de España no se compra, los hechos son lo que son, y no lo que algunos cacarean en ese coro de loritos desafinados de la "leyenda negra" programados como ordenadores imponiendo que es.

Somos nietos, bisnietos, hijos, hermanos, sobrinos y primos de los hispanoamericanos, es tan evidente que solo los malvados e interesados hacen trampa, y cuando no tienen a quien robar terminan robándose a sí mismo cambiando el dinero de bolsillo para certificar que continúan con esas costumbres –como la historia nos deja escrito–, y es práctica que suelen ejecutar los que han robado casi siempre y no conocen otra cultura que no sea esa.

¡Tal vez el mestizaje sea la muestra histórica más valiosa de nuestra identidad en Hispanoamérica y contra esta máxima no hay nada que objetar!