Aprender un segundo idioma en la etapa adulta suele requerir de un gran esfuerzo, tiempo y mucha dedicación; pero cuando se trata de niños la cosa cambia, y es que, para ellos, el aprendizaje de una segunda lengua resulta más natural y sencillo, además de aportarles grandes beneficios tanto sociales y profesionales, como en relación a la atención y la concentración.

Ser bilingüe es la capacidad que tiene una persona de entender y expresarse en dos idiomas distintos. Aunque con mucho esfuerzo y un proceso de inmersión lingüística es posible llegar a ser bilingüe en la etapa adulta, se dice que la adquisición de un segundo idioma es más sencilla en la infancia, pues el niño aprende de manera natural. A pesar de ello, es fundamental que para manejarlo a nivel nativo reciban los estímulos adecuados y de calidad, y que un porcentaje de su actividad comunicativa diaria transcurra en ese segundo idioma.

Un estudio publicado en 2015, en la revista científica “Thieme Journal”, aseguraba que, aunque los niños que aprenden dos idiomas a la vez tardan un poco más en desarrollar completamente el lenguaje, el aprendizaje de dos lenguas de forma simultánea no confunde al niño. Es más, mezclar ambos idiomas es un signo de habilidad lingüística.

Muchos padres se plantean cuál es la edad o momento ideal para iniciar a sus hijos en el aprendizaje de otro idioma, y la respuesta de los profesionales es clara: cuanto antes, pues “al igual que no nos planteamos cuándo es el momento de enseñar a hablar a nuestro bebé, tampoco deberíamos plantearnos cuándo enseñarle otro idioma”, apuntan. Y van más allá en su explicación: “El primer paso que dan los niños antes de aprender a hablar es familiarizarse con los sonidos que escuchan, incluso ya desde el vientre materno. Después comenzarán a entender el significado de las palabras, y posteriormente las expresarán mediante el lenguaje”. Según explican, los niños aprenden su lengua materna desde el nacimiento. Está demostrado científicamente que, ya desde los tres meses, el bebé tiene un circuito neuronal que se encarga de la comprensión del lenguaje. Así que cuanto antes estén expuestos a un segundo idioma, más rápido será su entendimiento y aprendizaje.

Por todo ello, si ya desde la cuna se estimula el oído del bebé con un segundo idioma, irá familiarizándose con la musicalidad, ritmo y particularidades de cada uno de sus fonemas de manera completamente natural; del mismo modo que aprende su lengua materna.

El niño que aprende un segundo idioma desde muy temprana edad adquiere un desarrollo neuronal específico, con beneficios cognitivos que le pueden ayudar en un futuro a aprender otros idiomas con más facilidad.

En cuanto a la forma de introducirles en esta segunda lengua, el método más eficaz es que al menos uno de los padres hable al niño en otro idioma desde que nace, o que el menor viva un proceso de inmersión lingüística y cultural. Pero también el colegio o los cuidadores pueden favorecer el aprendizaje precoz de idiomas.

Además, es importante recordar que los niños interiorizan mejor lo aprendido si lo hacen jugando, por lo que cualquier actividad paralela y divertida que ayude a reforzar el idioma (cuentos, canciones, películas infantiles...) será siempre un excelente recurso.

En este punto, debemos resaltar que no debe tardarse mucho en empezar con el bilingüismo, pues cuanto más tiempo se tarde en introducir una segunda lengua, existirá una mayor dificultad para su comprensión y asimilación. “Los bebés se benefician de no presentar una lengua registrada. Esperar más allá de los once meses dificultará la adquisición”, señalan los expertos, quienes recalcan que para que el aprendizaje de una segunda lengua sea real por parte de un nativo, más allá de los 2-3 años del niño podría observarse algún aspecto en la pronunciación que las personas nativas no tienen.

Múltiples beneficios

Son múltiples y variados los beneficios que tiene para los niños aprender inglés desde temprana edad. Por ejemplo, a nivel social y profesional, son todo ventajas: en un mundo globalizado e interconectado como el que vivimos se hace imprescindible saber idiomas, pues manejar otras lenguas permite moverse sin fronteras e interactuar con otras personas, aparte de resultar vital para el desarrollo profesional.

Otros estudios también han destacado que los niños bilingües adquieren una mejor atención y concentración a la hora de realizar tareas en las que no se requiere el uso del lenguaje. Además, manejar dos lenguas a diario estimula al cerebro y ayuda a entrenar la memoria, retrasando en una media de cuatro años la aparición del Alzheimer.

Por último, es pertinente que investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela también señalaron que la construcción de frases en dos idiomas distintos ayudaría a los niños a mejorar sus habilidades lingüísticas y a ampliar su vocabulario, haciéndoles más comunicativos.