La digitalización ha llegado a los institutos públicos asturianos. La Consejería de Educación del Principado ha dotado a 2.000 aulas en 108 centros de Secundaria y Bachillerato con Microsoft Surface Go 2, un ligero dispositivo 2 en 1 que ofrece la versatilidad y comodidad de una tablet con el rendimiento de un portátil. Además, la Administración regional también ha adquirido licencias de uso de Office 365, la plataforma en la nube de Microsoft con Microsoft Teams, que hace posible un aula virtual. La incorporación de los dispositivos Surface y Office 365 forma parte del Plan de Digitalización del sistema educativo que ha puesto en marcha el Gobierno del Principado de Asturias, cuya inversión es de más de 3.4 millones de euros en 2020 y más de 5 millones en 2021, según fuentes de la Consejería–. Un esfuerzo económico y también humano el del Principado, puesto que Microsoft está colaborando con ellos para formar al profesorado en el uso de estas nuevas herramientas.

En cuanto a Surface Go 2 con Windows 10 Pro, el dispositivo que ha elegido la Consejería asturiana, es ideal tanto para alumnos como para docentes. Se trata de un dispositivo evolutivo, adaptable a las necesidades de cada nivel educativo, lo que le convierte en la opción perfecta para acompañar a los estudiantes desde Infantil hasta Secundaria. Además, a su gran potencia se le une una pantalla de 10,4″ y resolución Full HD. Es un dispositivo que facilita la movilidad y destaca por su versatilidad y peso reducido, lo que le convierte en la opción perfecta para ser utilizado como dispositivo portátil, además de para dar clases online.

Surface Go 2, que ofrece una autonomía aproximada de 10 horas, no sólo facilita al profesorado poderse mover por el aula con total libertad, sino también interactuar con los diferentes contenidos curriculares e incluir notas manuscritas a través del lápiz Surface y la tinta digital de Windows, disfrutando al máximo de las ventajas que ofrece el aula digital y colaborativa.

Destacar asimismo que Microsoft Surface Go 2 funciona con Windows 10 Pro, una versión del sistema operativo que resulta ideal para el entorno educativo, garantizando actualizaciones de seguridad y búsquedas seguras. En definitiva, el entorno más seguro para el alumnado.

Office 365, la plataforma idónea para el aula

Las consecuencias derivadas de la pandemia han obligado a todos los centros educativos de la región a diseñar su propio plan de digitalización, atendiendo a los diversos escenarios que se pueden dar a lo largo del curso. En este escenario, la consejería de Educación del Principado ha promovido el uso de Office 365, la plataforma en la nube de Microsoft, que proporciona un entorno completo de colaboración y comunicación seguro y que cumple con las normativas de protección de datos.

El Principado, a través de su portal, Educastur, proporcionó de forma gratuita la cuenta de Office 365 a, aproximadamente, unos 15.000 profesores y 134.000 alumnos durante el último año.

Sin duda, la combinación de Surface y Office 365 ayuda a los centros escolares de Asturias a desarrollar metodologías didácticas que facilitan las tareas de una enseñanza eficaz, fluida y motivadora.

Programa de formación del profesorado

Destacar, por último, que Microsoft ha puesto en marcha un programa de formación al profesorado. A través de su colaborador Possible Lab, está proporcionando itinerarios de formación docente dirigidos al desarrollo de competencia digital, mediante el uso integrado de Microsoft Surface Go 2, el ecosistema de aplicaciones educativas Microsoft y otro equipamiento tecnológico en aula. Este itinerario formativo abarca desde competencia digital básica, capacitando al profesorado en el uso eficiente de las herramientas básicas de ofimática, y ayudándole a implementar el trabajo colaborativo entre docentes en su día a día, a través del entorno de Office 365, hasta profundizar en el uso de Microsoft Teams. El profesorado está aprendiendo a sacarle el mayor provecho con trucos que les ayuda a mejorar su metodología educativa, y a integrar el uso de Surface Go 2, aprovechando todo el ecosistema tecnológico creado para el aula.