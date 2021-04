Trece meses de pandemia. Se dice pronto. Hace un año y un mes que la crisis sanitaria puso “patas arriba” el país sembrando el caos y el desconcierto, un largo período en el que la mayor parte de la población se ha visto obligada a cambiar sus rutinas y sus usos y costumbres. Muchos han sido también los que han encontrado en sus mascotas un gran sostén para no venirse abajo. Y es que, durante esta pandemia, los animales de compañía han sido y siguen siendo una importante fuente de apoyo social para las personas, incluidos los más jóvenes, Y es que, en general, los niños y los adolescentes han vivido un confinamiento que los ha mantenido muchos meses sin poder ir al colegio, sin ver a sus amigos y familiares, y sin poder jugar o practicar deportes en grupo, circunstancias que les han marcado más de lo que muchos quisieran.

Una de las medidas más complicadas para ellos es el distanciamiento social. Para un niño, el hecho de no poder abrazar, tocar y jugar con libertad es difícil de gestionar. Pero aquellos que tienen animales en casa, como un perro o un gato, pueden canalizar esa necesidad de acercamiento y contacto físico, lo que les ayuda a gestionar mejor sus emociones. “Los animales de compañía, especialmente los gatos y perros, provocan una activación emocional positiva porque favorecen la segregación de hormonas como endorfinas y oxitocina, que reducen nuestros niveles de estrés, el ritmo cardíaco y la presión arterial. A pesar de las circunstancias de la pandemia, el convivir con animales les ofrece a los niños la oportunidad de seguir jugando, de tener contacto a través de los abrazos y besos y la posibilidad de tener a un ser al que hacerle confidencias sin temor a ser juzgado, lo que, sin duda, en un periodo de confinamiento juega un papel importantísimo para los niños y adolescentes en especial y para todos los miembros de la familia en general”, explican desde centros especializados en programas de terapia y educación asistidos con perros de intervención para niños, adolescentes y adultos.

Los niños de hogares con perros tienen un 23% menos de probabilidades de presentar dificultades en la gestión de sus emociones e interacciones sociales que los pequeños que no conviven con un can, según una investigación publicada en la revista “Pediatric Research”. “Un animal de compañía, en especial los perros, ayudan al desarrollo socio-emocional de los niños, porque ofrecen amor incondicional, promueven el juego, no emiten juicios y favorecen el desarrollo de la empatía. Entre el animal y el niño se establece un vínculo emocional positivo. Los perros promueven la expresión de sentimientos, la comunicación y son unos facilitadores en las relaciones sociales, porque actúan como un puente entre los seres humanos”, comentan los expertos.

Para muchos, los animales son uno más de la familia, especialmente para los niños Tanto es así que para algunos incluso desempeñan el rol de un hermano con quien compartir juegos, paseos y otras muchas actividades; y para otros un hijo al que cuidar y procurar una adecuada calidad de vida y un padre que está a su lado en momentos de dificultad.

Es evidente que toda relación social nos aporta beneficios, pero también impone obligaciones y exige ciertas renuncias y la relación con un perro no es distinta”, comentan desde la Cátedra Fundación Affinity Animales, donde también hacen hincapié en que, para que la convivencia entre niños y animales sea satisfactoria y aporte beneficios a toda la familia, incluidos los miembros de cuatro patas, hay que “proporcionar un entorno físico y social adecuado, que permita a la mascota expresar aquellas conductas que son importantes para una buena adaptación, como la posibilidad de explorar el entorno, de interactuar con personas y con otros perros o de realizar ejercicio físico”, añaden.

Aumento de los casos de ansiedad

En los centros de salud mental infanto-juvenil se ha detectado en los últimos meses un aumento de los casos de ansiedad y también un decremento de la capacidad de autorregulación de las emociones, algo que atribuyen al confinamiento, el cual, apuntan los expertos, “ha estado muy influido por la situación socioeconómica de cada familia y ha afectado de forma más incisiva a aquellos niños y niñas que ya estaban en riesgo de exclusión social antes de la pandemia”,

Por ello, a través de sus programas de terapia asistida con animales de compañía, la Fundación Affinity trabaja para paliar los efectos negativos del covid-19 en niños y adolescentes, contribuyendo así a disminuir la sensación de angustia y ansiedad que muchos experimentan gracias a la ayuda de sus perros y del equipo técnico.

Según cuentan, el contacto directo con los animales –en este caso, perros de terapia–, no solo tiene efectos psicológicos positivos como una mejora en la gestión de la frustración, el estrés y la falta de motivación y de contacto social o el aumento de la confianza y la seguridad en sí mismos, sino que también ofrece mejoras a nivel fisiológico, puesto que este contacto activa la hormona oxitocina, que induce sentimientos de afecto positivo. Por todo ello, queda claro que los beneficios de convivir con un animal de compañía son innumerables, y más en tiempos de pandemia.