El bullying o acoso escolar es la forma de comportarse o dirigirse a otra persona ya sea de forma verbal o física, causando un daño temporal o permanente en la víctima. Es un tipo de hostigamiento reiterativo de una o más personas hacia sus semejantes, en los cuales la persona sufre de amenazas, intimidación, manipulación e inclusive, agresiones físicas. Según datos de UNICEF, un alto porcentaje de los niños en todo el mundo sufre de acoso escolar. Concretamente, uno de cada tres es víctima de este mal social.

Y es que el bullying es un mal de la sociedad actual. Por desgracias, cada día va a más. Aunque siempre ha existido el maltrato y las agresiones entre la población infantil y los jóvenes, en los últimos años este problema se ha agravado, trayendo como resultado, lamentables consecuencias que pueden marcar para siempre la vida no sólo del afectado sino de su núcleo familiar. Se sabe que cuando un niño o adolescente es agredido de manera verbal o física comienza a mostrar una serie de comportamientos bastantes característicos como un bajo rendimiento escolar, síntomas de depresión, baja autoestima y en el peor de los casos, el deseo de atentar contra su vida.

Muchos padres y madres de familia, ven al bullying o acoso como algo “natural” en los entornos donde los menores se desenvuelven, sin embargo, el problema tiene otra dimensión y requiere de compromiso y participación de todos los involucrados en torno a la vida del menor.

Una de las creencias erróneas más comunes, es la que el niño que es víctima de maltrato, lo hará más fuerte en el futuro, pudiendo enfrentar circunstancias más difíciles en su vida como adulto y no hay nada más alejado de la realidad que esa teoría que prevalece en muchas personas.

Con el objeto de concienciar sobre los riesgos del acoso escolar y los métodos para evitar la violencia en los centros escolares, y para establecer un protocolo de actuación ante casos de este tipo, en el año 2013 se instauró el 2 de mayo como el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar. Fue promovido por la entidad ”Bullying Sin Fronteras”, con un comunicado inicial respaldado por más de 3.000 organizaciones no gubernamentales de todo el mundo.

Los expertos y asociaciones que se dedican a prevenir esta forma de violencia alertan sobre el hecho de que con la pandemia y las nuevas tecnologías se han creado nuevas formas de bullying y han aumentado los casos de acoso escolar.

Según datos de la Asociación NACE –Asociación No al Acoso Escolar–, uno de cada cinco niños escolarizados sufre bullying en España y solo el 15% de las víctimas se atreven a contarlo a familiares o profesores. “El acoso no mejora, sino que empeora, debido a factores como el uso inadecuado de las nuevas tecnologías, el aumento de la violencia en videojuegos o la impunidad de los acosadores, en la mayoría de los casos. Por ello, son necesarias iniciativas que visibilicen el problema y contribuyan a concienciar a la sociedad y a quienes tienen la responsabilidad de actuar, como Hispania Suma contra el bullying, que pretende aglutinar a personas y entidades de España, Portugal y los países latinoamericanos, que asumen el compromiso de decir basta ya a esta lacra social en la sombra”, explican desde la Asociación No al Acoso Escolar (NACE).

Con la pandemia y las consecuencias de la crisis sanitaria que comenzó el pasado 2020, se ha creado un caldo de cultivo para que el bullying adopte otras maneras de producirse. “Se trata de una forma de acoso escolar por exclusión que consiste en estigmatizar a alguien porque tiene un virus y nos puede contagiar. Incluso, la dinámica en la que se producen estos casos, puede tener que ver con actuaciones inadecuadas o desproporcionadas de los adultos, que pueden favorecer situaciones de acoso entre los menores, porque muchas veces no hay conciencia de que el bullying mata”, explican desde NACE.

Ciberacoso

En la actualidad, el ciberacoso está a la orden del día. De forma preocupante, la tasa de suicido aumenta de manera vertiginosa en muchos países y sin que los padres y la sociedad pueda hacer nada al respecto. Sin embargo, nunca es tarde para empezar a tomar medias que alerten a los padres cuándo sus hijos están siendo víctimas de acoso escolar. Algunas de ellas son:

–Cambiar los datos de la configuración de privacidad, que sólo pueda ser compartida con amigos o de forma privada.

–Bloquear y eliminar contactos que envíen mensajes de acoso.

–Denunciar a la persona que esté realizando bullying.

–Hablar con los padres, familiares o personas mayores sobre el acoso, para que estén al tanto y puedan denunciar.

–Dirigirse a las autoridades, en caso de presentarse situaciones que amenacen la integridad o la vida del niño o el joven.

–Guardar evidencias del acoso, como fotos, vídeos o textos, que puedan servir para denunciar al agresor.

–Alejarse por un tiempo de las redes sociales. Resulta una salida, dejando de lado Internet o cualquier herramienta tecnológica donde puedan acceder otras personas.