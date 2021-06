El final de curso escolar y el inicio del verano están a la vuelta de la esquina. Aunque aún hay ciertas restricciones derivada de la pandemia de coronavirus que aún no está controlada del todo, si que puede elegirse entre diferentes opciones para que los niños, y también los mayores, disfruten de la temporada estival sin ningún tipo de riesgo. Aunque en el último año y medio muchos ya se han acostumbrado a viajar desde el sofá, a abrazar a los seres queridos por videollamadas y a trabajar desde casa, ha llegado la hora de empezar a plantearse, dentro de las medidas marcadas, cómo serán las vacaciones familiares.

Aunque este verano seguirá siendo diferente a los anteriores a 2020, las opciones que se planetan son múltiples y variadas. Algunas de ellas son las siguientes:

– Visitar Disneyland París. El parque temático francés reabre sus puertas el próximo 17 de junio. Lo hará el Parque Disneyland, los Walt Disney Studios, el Hotel Disney’s Newport Bay Club y Disney Village, mientras que el esperado Disney’s Hotel New York– The Art of Marvel abrirá sus puertas el 21 de junio. Una excelente oportunidad para viajar y familia y disfrutar del reino de la magia.

–Apuntarse a un curso online. El verano puede ser una excelente oportunidad para aprender o especializarse en nuevas materias a través de un curso. Aunque el contenido y la modalidad nunca serán igual para todas las edades, en la red hay infinidad de plataformas que se pueden adaptar a cada niño. Dedicar una o dos horas del día a esta tarea, mantendrá su cerebro despierto durante toda la temporada. DigiCraft, FamilyON, Too Many Flash o Freecode Camp, este último dirigido a los adolescentes, son algunos de ellos.

–Prepararse para un examen oficial de idiomas. Estos certificados son muy útiles para el futuro académico y profesional, a la hora de solicitar la admisión en másteres y carreras universitarias o, incluso, de cara a un examen de oposición. En función del nivel que tengan o de sus preferencias, pueden optar por prepararse para un examen de Cambridge (desde el A2 hasta el C2), el TOEFL, que se puede evaluar de manera online, o el TOEIC.

–Ir de campamento virtual. Tal vez el sueño de salir unos días fuera de casa, dormir en una tienda de campaña, hacer manualidades durante horas y todo tipo de actividades de multiaventura en cualquier punto del país, o fuera de él, se quede tan solo en un deseo debido a las restricciones actuales, sin embargo, hay empresas que ya están preparando sus propios campus online –por semanas o quincenas– para que los niños estén entretenidos y activos durante gran parte del día y puedan, al menos, disfrutar de sus vacaciones.

–Presentarse a un concurso. Los certamenes, además de incentivar la creatividad de los niños, pueden despertar cierto interés en algunas materias, como la literatura, la pintura, la fotografía o la producción audiovisual. A lo largo de todo el año se abren diferentes convocatorias enfocadas a todas las edades para que estos puedan dar rienda suelta a su imaginación. De nuevo, las vacaciones pueden ser el mejor momento para escribir microrrelatos, grabar y montar un cortometraje o pintar un cuadro.

–Practicar deporte o realizar actividades en el exterior. Si los niños están en Educación Infantil o Primaria, podemos plantearles actividades fresquitas acordes a su edad, a ser posible, de exterior, en la terraza, el jardín o el parque. Será una de las mejores formas de combatir el calor. Además, se debe animarles a realizar ejercicio diario para que lo incorporen a su rutina.

Los preadolescentes y adolescentes –de 13 a 17 años– es fácil que quieran encontrarse con sus amigos en la calle y, si la situación lo permite, practicar algún deporte. Eso sí, atendiendo a las medidas de protección y distanciamiento social.

–Zoos o acuarios. Los zoológicos ofrecen actividades para acercar el mundo a animal a grandes y pequeños. Además, en muchos de ellos los pequeños podrán tener contacto directo con los animales ofreciéndoles una experiencia única con la naturaleza.También los acuarios, que suelen organizar actividades para niños.

–Campamento artístico. Para los niños con inquietudes artísticas, a los que les guste el baile o las manualidades, una opción estupenda es, o bien apuntarle a un campamento donde ofrezcan actividades de este tipo, o a clases especializadas que ofrecen en cada localidad.

–Visitar museos. Muchos museos y galerías organizan actividades para acercar la cultura a los más pequeños y hacerla atractiva para ellos.

–Granja-escuela. Las granjas-escuela son toda una fuente de diversión para los más peques ya que ofrecen actividades muy variadas en las que se lo pasarán genial y aprenderán muchísimo, desde ordeñar a hacer mermelada o pan.

–Campamento de cocina. Con el boom de la los programas de cocina, son muchos los niños que han empezado a interesarse por la cocina. Para ellos, una opción ideal es apuntarles a clases o a un campamento de cocina, donde harán sus pinitos de chef supervisados por profesionales.

–Campamento urbano. Si el trabajo no permite cogerse muchas vacaciones, seguro que existen varias opciones de campamentos de ciudad, donde los niños disfrutarán de actividades al aire libre y juegos.