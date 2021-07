Cerca de un 60% de la población mundial utiliza Internet, lo que supone un 7,3% más respecto al pasado año, y el uso de las redes sociales crece a mayor ritmo, por encima del 13% hasta los 4.200 millones de usuarios, según el informe Digital 2021, elaborado por Hootsuite y We are social. En España son casi 43 millones los usuarios de Internet y los datos indican que emplean una media diaria de 6 horas y 11 minutos navegando por la web. Si se habla de redes sociales, las emplean más de 37 millones de personas, con lo que supone un 80% de la población.

De estos datos se concluye que cada día son más importantes en las vidas de los usuarios como medio para construir relaciones, expresar sus emociones, gustos, ideas, y para conformar su propia identidad, pero, con motivo del Día Mundial de las Redes Sociales celebrado el pasado 30 de junio, los especialistas en salud mental quisieron hacer hincapié en el riesgo que estas suponen, sobre todo para la población adolescente. “Internet es su principal fuente de información, además de un medio de comunicación y socialización. Como indican los datos, su uso va en aumento y es clave saber cómo tener un uso responsable y evitar una adicción nada beneficiosa”, explican.

En esa etapa, millones de jóvenes buscan el refuerzo social a través de estas redes, publicando fotos y contenido personal. Estudios llevados a cabo muestran su poder adictivo y la constante necesidad de refuerzo en ellas. La respuesta cerebral del adolescente, al acumular muchos “me gusta”, se asemeja a la respuesta obtenida de comer chocolate, o ganar mucho dinero.

Además, influyen en su estado de ánimo. La percepción de disponibilidad continua y el sentimiento de tener que estar siempre conectado y al día de las últimas novedades, está relacionado con sintomatología ansiosa, depresiva y alteraciones del sueño.

Riesgo de los “desafíos”

Mención especial merecen los desafíos, los cuales tienen un riesgo añadido. Cada cierto tiempo aparece un desafío, “challenge” que se viraliza a través de las redes sociales, impactando directamente en los jóvenes, que quieren llevarlo a cabo para así recibir el reforzamiento inmediato de los demás.

Según indican los profesionales, “la parte racional del cerebro del adolescente todavía está en desarrollo, por esta razón son más impulsivos y tienen una menor capacidad para pensar en las consecuencias que puede tener su conducta. Unido a esto, se encuentra el hecho de que las redes sociales impulsan a conseguir muchos “Me gusta”, algo que para el adolescente tiene mucho valor, por lo que cada vez los retos o las fotos que suben son más escandalosas y trepidantes, ya que el único objetivo que hay es ser el que más “Me gusta” tiene, y conseguir ser popular. Factores como la necesidad de gratificación inmediata, la escasa comunicación, la dificultad para tolerar el malestar y la frustración, escaso apoyo familiar y social, baja autoestima, consumo de sustancias, unido la búsqueda del reconocimiento social a través de las redes sociales, están influyendo directamente en el inicio de conductas de riesgo”.

Para mantenerlos protegidos, es necesario reforzar la comunicación que se mantiene con el adolescente, tanto desde la familia como en el colegio; un mayor control sobre las redes sociales y de los retos virales que se van iniciando y van alcanzando mayor popularidad; que conseguir que pasen más tiempo con la familia, los amigos y desarrollar actividades saludables que no incluyan estas plataformas.

Por todo ello, algunas pautas que pueden ayudar son: establecer límites y normas de uso del móvil, concretando horarios y condiciones, así como el tiempo de exposición al día y el haber cumplido otras tareas de su responsabilidad (estudio, recoger el cuarto…). De esta manera, se les educa en ver las prioridades y necesidades asumiendo responsabilidades también en el uso correcto del móvil, juegos etc. Asimismo, es importante que el uso del móvil y de las RRSS no se use como refuerzo de premio o castigo. Su utilización debe cumplir la función educativa, lúdica, de comunicación correcta pero no debería suponer nada más.

Otras recomendaciones son no usar el móvil en la cama, baño, en momentos consensuados de familia o en actividades programadas con familia o amigos, ni tampoco como despertador. Lo idóneo es dejar el móvil en la noche en otra habitación y en modo silencio o apagado.

Proponer actividades de ocio saludable y gratificante y rutinas en hábitos que fomenten la actividad física, la sociabilidad e interacción con su grupo de iguales; mostrar una actitud de acercamiento e interesarse por el funcionamiento de las redes sociales o juegos, así como establecer una guía común de comunicación en los intereses del menor o adolescente con las tecnologías, bloquear o limitar contenidos o usos y argumentar con ellos y establecer consecuencias ajustadas y cumplirlas si no se cumplen las condiciones de uso pactadas son otras de las pautas indicadas por los expertos, quienes también recomiendan pedir ayuda a profesionales cuando se tengan dudas o se muestren reacciones adversas difíciles de controlar cuando la situación esté suponiendo ya un problema de conducta.