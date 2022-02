La profesora Camino Maseda foi la qu’afaló a los sos alumnos de cuartu cursu de la ESO a participar nel X Concursu escolar “Patrimoniu con Arte”, que taba convocáu pol Centru d’Interpretación del Prerrománicu. Presentáronse dos alumnos y ganó Martín Soto. A Martín gústa-y dibuxar cómics y prestaría-y dedicase a ello. La so profesora ve-y un gran potencial. Soto armó la historia como una esplicación d’un güelu al so nietu. “Quería facer una historia na que’l rei nun se viera como una figura tan grande, sinón como daqué más humilde”, esplica’l mozu. Pal dibuxu, reconoz una influencia de los manga de Shinichi Sakamoto, especialmente “The Climber”.

Nel Institutu Pando d’Uviéu ganaron dos premios. Per un llau, la moza Abril Álvarez ganó’l concursu de Bachiller. Per otru, María Luces ya Irene Oliveira ganaron el concursu grupal. Afalolos a participar el so profesor Felipe Molina, de Proyectos d’Investigación 2. Molina esplica que participen tolos años y que nun ye la primer vegada que llogren el primer puestu. Ve nesti concursu la oportunidá de fomentar la creatividá y el trabayu n’equipu, y esti añu, al ser sobre’l Camín de Santiago, velo hasta más afayaízo. Abril Álvarez tien un gran talentu pa les artes plástiques. “Ye Miguel Ánxel”, sostien el so profesor, anque la moza nun tien decidida la carrera que va facer al terminar nel institutu. A la hora d’encarar el cómic, Abril Álvarez pensó en “cómo podía contar la historia a partir de los dibuxos”, y llamó-y especialmente l’atención esi momentu nel qu’apaecieron les lluces nel monte de Libredón. Trabayó sobre bocetos que depués trató por ordenador pa facer “El Misteriu de les Lluces”.

Pela so parte, María Luces ya Irene Oliveira collaboraron pa facer el cómic “Camín Primitivu”. María encargóse del dibuxu ya Irene, que quier ser diseñadora de moda, del guion. “Lo primero que fiximos foi documentanos bien sobre tola historia, pa ver de facer daqué axustao a la realidá”, esplica María. Ayudó la esperiencia d’Irene, que ye la única que completó yá’l Camín de Santiago: “Participé nuna pelegrinación va unos años y recuérdola como un viaxe perespecial, yera daqué distinto, una esperiencia única que me prestaría volver facer si puedo”.

En conxuntu, nel concursu escolar “Patrimoniu con Arte” del Centru de Recepción ya Interpretación del Prerrománicu Asturianu participaron trenta y tres trabayos de seis centros educativos. Toos ellos destacaron pola so calidá, mesmo nel diseñu y orixinalidá como nel so conteníu. Los ganadores d’esti añu fueron: na modalidá de Primaria, el trabayu tituláu “El Camín d’Alfonso”, sol seudónimu “Raptor120”, de sestu de Primaria del colexu Hermanos Arregui; en Secundaria, “L’Orixe del Camín”, sol seudónimu “Ñuki”, de cuartu de la ESO del colexu Dulce Nombre de Jesús; en Bachiller, “El Misteriu de les Lluces”, sol seudónimu “Shadow”, de segundu de Bachilleratu del Institutu Pando; a lo último, na modalidá grupal, el trabayu “Camín Primitivu”, sol seudónimu “Merilai”, de segundu de Bachilleratu, tamién del Institutu Pando.