En los últimos tiempos se habla con frecuencia de la capacidad de los niños para regular sus emociones. La regulación emocional se va construyendo a lo largo de nuestra vida. Cuando hablamos de niños pequeños la habilidad que tienen para mantenerse en calma, tomar parte de las actividades que los rodean y recuperarse de emociones desagradables depende de varios factores.

Por un lado, se encuentra su temperamento: algunos niños resultan más activos que otros, más o menos receptivos a los cambios o tienen reacciones emocionales con intensidad variable.

Por otro lado, se encuentra la manera en la que nos relacionamos con ellos. Cuando el adulto es capaz de observar y comprender qué le está ocurriendo es más probable que reaccione dando la ayuda que necesita para volver a un estado de calma.

En las primeras edades es frecuente que los niños tengan dificultades para lidiar con el enfado. Manifiestan rabietas ya que tienen dificultades para poder entender que no es posible obtener lo que quieren en el momento que les parece. Tampoco cuentan con las palabras y el control de impulsos necesario para poder sobrellevar sus sentimientos. Por estos motivos la figura de los adultos es fundamental para ayudarlos a gestionar de la mejor manera posible sus enfados. En primer lugar, como adulto es importante mantener la calma para poder responder de forma efectiva a las emociones del niño. Cuando un niño tiene una rabieta no se trata de algo personal con el adulto que le acompaña, simplemente no tiene las herramientas para poder comprender lo que ocurre y actuar en consecuencia.

En segundo lugar, es importante acompañarle, permanecer a su lado en silencio y esperar a que la intensidad de la emoción disminuya. En ese momento hacer valoraciones sobre su comportamiento complicará las cosas. Una vez esté calmado tendremos posibilidades para hablar de lo que ha ocurrido.

Finalmente, cuando el niño esté tranquilo es importante no dar muchas vueltas a lo sucedido y continuar. Se puede ayudar poniendo nombre a los sentimientos que acaba de experimentar y dándole valor. Tiene todo el derecho de sentirse enfadado y expresarlo. Es en esa manera de expresar en la que el adulto puede tomar parte, ayudándole a manifestar sus emociones de manera sana y sin generar daños en los demás.

Si observamos, escuchamos y nos ponemos en su lugar, es mucho más fácil encontrar la respuesta adecuada a sus necesidades. Los adultos somos el modelo que ellos seguirán para continuar en el camino que les permita conocer y gestionar sus emociones de la mejor manera posible.