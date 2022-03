Guillermo Llaneza es estudiante de 2º de Bachillerato en el colegio Palacio de Granda, centro “en el que llevo toda mi vida”, asegura. Comenzó a los dos años y, casi a punto de terminar su ciclo educativo en el mismo “solo tengo palabras de orgullo y agradecimiento por todas las herramientas que me han proporcionado para poder ser un alumno exitoso”, apunta. Y es que, gracias a la metodología que siguen, conocida como “Amazing Learning”, destaca haber recibido “una educación integral que me ha dado las habilidades y destrezas necesarias para enfrentarme a este mundo tan cambiante y global, abriéndome las puertas hacía oportunidades internacionales, como lo es el haber sido aceptado en la universidad de Aston, en Birmingham”, destaca.

Desde un punto de vista académico, se define como “un alumno interesado por multitud de campos: ciencia, arte, literatura, psicología… pero también soy hijo, hermano, amigo, y familia de muchas otras personas. Para otros soy un mero desconocido, y para una pequeña minoría soy un artista”. Según cuenta, en sus 17 años de vida la curiosidad y el querer saber le ha acompañado. Compone sus propias canciones y toca varios instrumentos “de la manera más ácrata posible”, comenta. “Mi conexión con la música desde entonces ha significado un desarrollo emocional muy significativo, gracias a ser el medio principal a través del que me expreso. Es mi vía de escape y al mismo tiempo la conexión más profunda conmigo mismo y mi realidad”, reconoce.

Si se le pregunta qué es lo que más valora de la educación que ha recibido en Palacio de Granda, lo tiene claro: “La atención personalizada, el trato individual y cercano que tienen todos los docentes y personal del colegio”. Señala que se trata de un colegio muy dinámico que siempre hizo atractiva cualquier actividad académica. “Valoro mucho la forma en que me enseñaron otros idiomas, el poder ser totalmente bilingüe, y contar con una tercera lengua. Esto me abrió los horizontes, e hizo que me interesase el poder estudiar en otros países”. Unos programas extracurriculares internacionales que, apunta, le permitieron poder compartir con otras culturas “y poder relacionarme con gente de otros países, perfeccionar los idiomas, y querer salir de la zona de confort”.

Las buenas palabras hacia el centro se extienden también al apoyo en orientación académica “que nos permite conocer las oportunidades universitarias internacionales, la diversidad cultural. Nos ayudan con la gestión de trámites para solicitar acceso en las universidades de nuestra elección. Nos asesoran en todo el proceso de admisión... La orientación en cuanto a qué Bachillerato o profesión puede ser la indicada para nosotros es muy personalizada y completa, ya que muchas veces no lo tenemos claro y es dificil decidir sobre tu futuro”. Asimismo, en opinión de Llaneza también es muy importante destacar el sistema que tiene el centro para ayudar a los alumnos a mejorar habilidades sociales, de oratoria, de integración, etc., basándose en lo que llaman “Good Struggle”. “Nos brindan un abanico inmenso de posibilidades para salir de la zona de confort, enfrentar nuestras debilidades y convertirlas en oportunidades. Yo, por ejemplo, era muy tímido, y ahora disfruto dando recitales, haciendo conciertos y participando en toda clase de eventos”.

Si tuviera que destacar el valor más importante del colegio, tampoco duda: la familiaridad. “Es algo que puede considerarse coincidencia, pero en este colegio alumnos y profesores son tan cercanos como los primeros entre sí. La mayoría de los profesores mantienen una relación muy especial con los alumnos, con una amabilidad y cariño impresionante, velando siempre por nuestro bienestar emocional y físico, y eso es una fuente de motivación para alumnos sensibles como yo”.

