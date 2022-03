Pioneros educando n’igualdá

Pa la Real Academia Española (RAE), la coeducación o l’acción de coeducar ye “enseñar nuna mesma aula y con un mesmu sistema educativu a alumnos d’ún y otru sexu”. Esti conceutu nun ye nuevu pal claustru de profesores del colexu Marcos del Torniello d’Avilés, que lu lleva aplicando dende 1995. Foi daquella cuando, según esplica la docente Begoña Jiménez, se fixo’l primer entamu. Fai 27 años convirtiéronse en pioneros al entrugase si la forma que teníen d’educar a los más pequeños yera la correcta daveres.

Según rellata Jiménez, profesora del centru dende finales del sieglu pasáu, empezó too por un procesu d’investigación. El profesoráu d’aquellos años indagó sobre’l comportamientu de los neños nel patiu, la so forma de falar ente ellos o los cuentos qu’escribíen, ente dellos otros aspeuto. Tou ello “foi un procesu llargu y enriquecedor” que terminó llevándose a la práctica. Lo primero foi facese la entruga que munchos nun quixeron plantegase: ¿tamos educando correchamente? Una vegada que nel Marcos del Torniello se decataron de que faltaben munchos aspeutos por ameyorar empezaron a trabayar mesmo coles families como dientro de les aules. “Alcuérdome qu’empezamos con Infantil y siguimos con Primaria”, comenta Begoña Jiménez. “Nun foi fácil. Naquellos momentos, la educación n’igualdá entá nun yera importante nuna sociedá que consideraba l’adolescencia como la etapa mas amañosa pa esta xera y non edaes tan tempranes. Sicasí, gracies a la implicación de tou l’equipu educativu y, poques gracies, de les families, consiguimos poner la primer piedra d’un edificiu que sigue construyéndose y ampliándose anguaño”.

Tou ello foi dos años depués d’empezar coles investigaciones. Agora cúmplense 25 años del entamu del primer proyectu de coeducación n’Avilés. Por ello, nel centru realizaron un pequeñu homenaxe al grupu de maestres d’Educación Infantil que fueron pioneres nel conceyu. Esti consistió na realización d’un mural conmemorativu a cargu del colectivu “Raposu Roxu”, nel mesmu colexu que vio nacer el proyectu, qu’amás sirvió pa realizar una actividá de tipu creativu pero qu’impactara mesmo al alumnáu participante como a tola comunidá educativa, faciendo cavilgar sobre la espresión de xéneru. La realización del mural foi un xuegu pa los neños, según esplica Begoña Jiménez. “Foi una actividá de clase na que teníen dellos elementos asignaos a unos númberos. L’oxetivu yera formar una cara con ellos con una única condición, que valía too y too yera correuto. A partir d’ende entró en xuegu la creatividá infantil”, esplica la docente, quien asegura que “el camín nun terminó, queda entá muncho por andar, pero sabemos dende lo más fondo del nuesu ser, que nun hai vuelta tras”.