Tradición polesa en milenta colores

Los Güevos Pintos de La Pola nun tienen edá. Son hestoria y son futuru y tamién muncho color. Los escolinos del colexu Celestino Montoto afonden na so cultura y deprenden inda más d’una tradición “con bon raigañu” na so villa, desplica la mayestra de llingua asturiana del centru, Tamara Díaz Pasarón. Con pinceles, retuladores, llápices de colores y fueyes de cartulina, los escolinos pinten güevos, escueyen la temática del decoráu y lo mesmo da-yos por dibuxar temes venceyaos a la cultura asturiana como un vasu de sidra, la cruz de la Victoria que planetes de galaxies entá por descubrir.

Restolando na so propia identidá como polesos, los escolinos del Celestino Montoto algamen fondos pa financiar el so viaxe d’estudios cola venta de los Güevos Pintos decoraos con bona bayura de colores. Enantes de finar el segundu trimestre, dellos escolinos punxeron un puestu de venta nos recreos. Y dalgún qu’otru mayestru animóse a collaborar col equipu de pequeños artistes polesos. “Pinten y desarrollen la so vena artística y presta-yos muncho”, espón la mayestra de llingua asturiana. Amás, los escolinos participen nun concursu artísticu del centru comercial Parque Principado.

“Ye perimportante trabayar estos temes dende neños, porque nun podemos escaecer la cultura de La Pola, d’onde vinimos, hai qu’ afondar que los Güevos Pintos nun ye namás la fiesta na que tol mundu va de romería, ye muncho más”, diz Díaz Pasarón, que desplica amás que’l vezu de pintar güevos nestes feches ta bien espardida en dellos países d’Europa. Esa ye una de les hipótesis pa desplicar los raigaños d’esta centenaria actividá ya que de Centrueuropa vinieren non poques families pa trabayar nes primeres mines d’hulla. Teoríes al marxe, la tradición de los Güevos Pintos tresmitióse ente xeneraciones y caltién la so identidá dende va cuantayá.

Los escolinos deprenden y xuguen nes hores de Plástica, dan-y color a una tradición y en milenta formes diferentes. Dibuxen paisaxes, pinten güeyos, escenes asturianes de pareyes vistíes col traxe tradicional y mentantu, xueguen colos colores y cola tradición.