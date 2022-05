Ribeseya y Cecea, xuntos per carta

Nel mundu d’internet, les persones comuníquense per corréu ellectrónicu, peles redes sociales emplegando l’ordenador o’l teléfono móvil. Poques persones manden cartes y la reciella que nació nesti sieglu muncho menos. Esa yá vieya comunicación ente persones ye un exerciciu que malapenes se trabaya nel aula, y too porque les nueves tecnoloxíes nun dexen furacos. Nestos tiempos de pandemia, les relaciones sociales tamién sofrieron y qué meyor que curiales magar que seya na distancia. Con eses blimes, la maestra d’asturianu del colexu Manuel Fernández Juncos, de Ribeseya, Jessica Rodríguez Corripio, propunxo a l’alumnáu de Sextu la posibilidá de cartease con escolinos de la escuela de Cecea (Nava). Ye más, unos conocerán la vida urbana y otros, la rural. Y yá unviaron la primer riestra de cartes. El miércoles pasáu, la maestra metióles nun buzón con destín a Nava. Al empar, Marta Martínez Fernández, tamién profe de Llingua Asturiana en Cecea, fexo lo mesmo colos sos escolinos. “Nestos tiempos, los neños nun salíen del pueblu y solo taben ente ellos, baxen a Nava pero poco, asina que buscamos la manera de tar en contautu con otros neños que viven otres realidaes”, espón la profesora naveta. Dambes maestres compartieron colexu nel cursu 2019-2020 cuando la primera ponía Asturianu y la segunda, Educación Física, nel Cra (Colexu rural agrupáu) “La Coroña”, onde ta encuadráu el centru de Cecea.

Nes cartes los rapacinos cunten de too. Asina, Carlota Hevia, por exemplu, desplica-yos a los neños navetos que tien los güeyos marrones y ye alta enforma. “Vivo en Ribeseya y nun vos voi mentir, Ribeseya ye un poco pequeñín, pero hai coses que molen como’l poli, supermercaos, munchos parques”, diz Hevia, que fina la so carta: “Espero que te preste lleer la mio carta y conocenos pronto, tengo munches ganes de recibir la to respuesta”. Otra neña, de nome Jessica Emiliana Robayna y también de Ribeseya, cunta nel so manuscritu que ye d’orixe australianu, que ye tímida y que-y presta tar “colos collacios”. El so color preferíu ye’l moráu y cuando fala del so centru refierse al comedor y entruga a los navetos si ellos tienen el mesmu serviciu. Tamién comparte que’l so cantante favoritu ye Taylor Swift y que Harry Potter ye lo más de lo más.

Ribeseya tien mar, y Nava, non. El pueblu costeru tien vida urbana, y el navetu ye un pueblu onde l’alumnáu de 5º y 6º axúntase nun aula. Agora, a los escolinos de Cecea tóca-yos escribir la respuesta. Les cartes yá aportaron a Nava. Quién sabe si nunos meses eses lletres camuden n’abrazos y en xuegos y eses cartes tornen n’amistá.