Vicente García Oliva escribió va casi cuatro décades "Fontenebrosa", una de les primeres obres lliteraries de xéneru fantásticu n’asturianu. D’entós p’acó, la llingua asturiana foi averándose pasu ente pasu a un mundu nuevu enlleno d’histories qu’afonden nel maxín de dellos autores y de la so capacidá p’asoleyar relatos fantásticos, de ciencia-ficción y tamién de terror. Col tiempu, Adolfo Camilo garró’l testigu y espublizó delles noveles "más creatives p’atopar nuevos llectores" como "Añada pa un güeyu muertu" que fixó l’aniciu de la Segunda xeneración del Surdimientu. Anguaño, esi tipu de lliteratura n’asturianu vive la so particular dómina de rellume. Desplícalu l’escritor Nicolás Bardio: "El 50 por cientu de la narrativa asturiana editada no que va d’añu ye fantasía o ciencia ficción". Ye dicir, que ta de moda. Los y les autores afonden na idea que ye una bona manera d’averar a más llectores a l’asturianu y equiparar la llingua falada entre el ríu Navia y el Deva col resto de los idiomes del mundu, más avezaos a esti tipu d’histories.

Adrián Cabayales creó "La Rexenta contra Drácula". Entemez un personax clásicu de la lliteratura con otru y algama un mundu nuevu "nel que la fantasía dexa de ser una excepción". "Apuntéme a esti tipu de lliteratura, que ye la quier la xente anguaño", espón el tamién traductor de "Conan, el bárbaru". Andrés Fernández ye’l creador de "1929", un relatu ucrónicu ganador de la segunda edición del premiu Enriqueta González Rubín de narrativa moza. Diz que la lliteratura fantástica "facía falta" n’asturianu "pola so cercanía". Bardio va a más y cunta "qu’el ritmu y la imaxinación son valores importantes que presten más a la xente". Amás de delles noveles, Bardio ye traductor de "El Señor de los aniellos" y ún de les cabeces pensantes de la editorial ·"Radagast", que ta empobinada dafechu a esti tipu de lliteratura. Un bon númberu d’autores dedíquense a les tornes, a les traducciones de clásicos de la lliteratura de xéneru. Esti ye’l casu de Xesús González Rato que dio voz n’asturianu a Harry Potter y a Michael Ende con la so "Historia Inacabable". "Ye necesariu que l’asturianu cunte con esti tipu d’obres y s’asemeye a otres llingües", comenta Xesús González Rato. "Ye fundamental cuntar con traducciones n’asturianu amás de les noveles propies, enantes había dos o tres llibros, agora hai onde escoyer cuando falamos de lliteratura fantástica", afonda Samuel Castro, ún de los administradores de la editorial "Trabe". Blanca Fernández diz que la lliteratura de xéneru násturianu quedó en "stand by" y dende va un tiempu resurdió con fuercia con una bona riestra d’escritores. Fernández ye l’autora de "L’home les caparines", "Trovadoresca" y "No que cinca los seres de lleenda". Esti caberu ganó el premiu Enrique González Rubín en 2021. Vicente García Oliva defende que esti "boom" permite averar el xéneru a les xeneraciones más moces. "Son obres de llectura más cenciella, más llixerino, enantes cuando entamamos con esto yéremos cuatro y nos criticaquen, y nos nomaben ‘los de la fantasía’, agora too eso cambió", espón l’autor de "Fontenebrosa", de 1984, que entamó un nuevu mundu de fantasía en llingua asturianus, un mundu que medró enforma y cada día failo con más puxu.