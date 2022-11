Darío Barril fala de viaxes, de Londres, de la so axitada vida, cultural y social, de los sos edificios, y tien gracia. Estudia segundu d’ESO nel IES La Fresneda, en Siero. Ye una de les voces de Radio Fresno, un proyeutu que dio los sos primeros pasos el cursu pasáu y qu’agora ye daqué perimportante pal alumnáu del centru. Jan Mercadal y Deva Insausti faen delles veces de presentadores, y too ta baxo’l control de Santiago Costa, que ye’l téunicu de soníu. Cuando too entama, hai respetu nes ondes y ente los rapacinos, que se dan el turnu de pallabra y falen de temes que-yos presten.

Cada espaciu nes ondes ye un mecigayu de temes, lo que podía nomase como un magazine, una batura na que los escolinos son llibres pa falar d’actualidá, música, deportes, amás de plantegar delles recetes de cocina y repasar efemérides, y too al micru, ensin torgues y ensin mieu. Alberto García ye profesor de Llingua Castellana y un de les persones qu’entamó’l proyeutu, nel que tamién participa Pablo Martínez, profesor de Xeografía ya Hestoria. Despliquen que la radio nació tres una ayuda del Ministeriu d’Educación compartida col IES Biel Martí, de Menorca, que-yos permitió mercar los equipamientos necesarios pa ufrir esta alternativa "inclusiva y na que tolos alumnos son protagonistes". Enantes de montar la radio, dellos docentes tuvieron que formase de manera téunica y en llocución. Depués ufrieron al alumnáu apuntase a esti y otros talleres, como’l de televisión, el de ciencies o’l de música. Munchos escoyeron la radio. Y toos nagüen porque llegue la hora del recréu pa poder falar, pa sentir música y dar vida a la imaxinación cola so voz. Deva Insausti fexo amás una web y cuando los programes yá tan llistos escolinguénse na rede, en formatu podcast y tamién n’otres plataformes como Ebooks, Spotify y Applepodcast. Y, ente tanto, les persones ya avezaes a estos programes escolares pueden sentir les voces de Jan Mercadal, Deva Insausti, Cloe Álvarez, Sara Álvarez, Sandra Fernández, Triana González y Cayetana Martínez Castro, que de xemes en cuando tamién ta al control de la mesa, la que xube y baxa el volumen nes tertulies, dalgunes improvisaes, d’un alumnáu sollerte, que tamién tien tiempu pa falar de delles materies qu’estudien en clas. Prende la radio. Siente los sos podcast.Ye Radio Fresno, dende l’IES de La Fresneda pal mundu.