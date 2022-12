La Navidad que ya llama a nuestra puerta es, muchos hogares, sinónimo de regalos, muchos, en especial para los más pequeños de la casa. Y es que es habitual que, por estas fechas, todos los familiares se recorran las calles y las tiendas online de arriba abajo buscando "el regalo" para sus hijos, sobrinos, ahijados o nietos, lo que se traduce en que cada niño reciba de media más de diez cosas. Esto se traduce en el "síndrome del niño hiperregalado", la consecuencia del exceso de regalos que, según los expertos, provoca que dejen de apreciar cada presente y se vuelvan más caprichosos y consumistas. Esto conlleva también una pérdida de ilusión pues, al darles todo lo que piden, los niños y niñas suelen tener más de lo que pueden llegar a disfrutar y pierden la ilusión que implica recibir uno porque se convierte en algo habitual. A la larga, esta costumbre de recibir tantos regalos por parte de Papá Noel y Los Reyes Magos es negativa para ellos, pues corren más riesgo de convertirse en adultos insatisfechos e insaciables.

El primer paso para evitarlo está en "la carta"

Es habitual que los niños comiencen a escribir su carta de regalos queriéndolo todo. La cantidad de estímulos a los que están sometidos durante todo el día es enorme y eso hace que quieran todo lo que les rodea e incluso cosas que no conocen, pero que quieren compañeros de clase, primos o amigos. Por eso es fundamental establecer un orden de prioridades en cuanto a la elección de los regalos. Una buena práctica es la de sentarse con ellos a escribir la carta para Navidad, de esa forma se puede establecer conjuntamente las normas y reducir las expectativas de lo que recibirán. Los niños deben saber que los regalos tienen un valor y que, por ello, no se pueden comprar de manera excesiva y abundante. Así, los esperarán con ilusión y entenderán que se trata de la recompensa por haberse portado de forma adecuada. Asimismo, es importante establecer un orden de prioridades. Se debe escribir junto a los niños la carta a Papá Noel o a los Reyes Magos y ayudarles a ordenar sus peticiones de mayor a menor ilusión. Esto ya les abre camino a desterrar lo que realmente no desean. Además, al establecer un número concreto de regalos posibles, se reduce la opción de comprar artículos que se vayan a quedar en la estantería y sin usar.

Complacer los deseos de los hijos es la ilusión de todos como padres. Y no es malo, pero hablar con ellos acerca de los regalos que han pedido y sobre aquellos que no resulten del todo adecuados supone un aprendizaje mutuo. Al establecer un orden de prioridades en cuanto a los regalos, los niños dejan claro en primer lugar cuál es su regalo favorito. Con esto claro, los padres pueden empezar a negociar con ellos acerca del resto de los regalos.

Es cierto que no siempre dependerá de los padres la cantidad de regalos que reciban sus hijos. Así que, si pese a todos los esfuerzos, los Reyes Magos y Papá Noel han vuelto a ser excesivamente espléndidos, existen varias soluciones. En primer lugar, pueden dosificar los juegos que reciban durante todo el año, guardando algunos para otras celebraciones e ir sacándolos de manera progresiva para que puedan ir disfrutándolos poco a poco y la abundancia no sature su ilusión por jugar con ellos. Y si no, siempre quedará la opción de compartir y proponer a los pequeños que donen sus regalos a otros niños que no tienen tantos juegos.