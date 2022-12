"En la práctica, a día de hoy, con la LOMLOE los profesores evalúan desde el desconocimiento". Son palabras de Ricardo Díaz Bernardo, director desde 2020 del Colegio Laude-Palacio de Granda, quien analiza la ley LOMLOE.

–¿Qué cree que es lo más positivo de la LOMLOE?

–Personalmente, creo que estamos ante una oportunidad única. El planteamiento base es acertado. Esta nueva ley llega en un momento donde la educación ha sufrido un impacto global, producido por la pandemia, que nos ha puesto a prueba a toda la sociedad pero a mayor magnitud, la capacidad y resistencia de nuestro modelo educativo. Resulta clave promover una educación que de respuesta a las necesidades del mundo global formando a personas emprendedoras, creativas, diversas e innovadoras, capaces de resolver los problemas de la sociedad y cualificadas para trabajar en empresas de futuro e incluso en profesiones que aún están por definir. Es también vital que rescatemos el bienestar, la calidad y la excelencia, la igualdad de oportunidades y la capacidad inclusiva, aspectos clave y grandes desafíos de esta nueva ley.

–¿A qué desafíos se refiere?

La educación debe tener metas mucho más ambiciosas y globales, debe enfocarse en una sociedad con una formación en principios éticos y valores, y con las competencias y habilidades que demandan las empresas en la actualidad. Es una de las mejores herramientas para resolver los problemas del mundo de manera eficaz y sostenible. Uno de los principales desafíos de la ley es el aprendizaje personalizado basado en la adquisición de competencias que plantea con el objetivo de mejorar los resultados de los jóvenes y aumentar su éxito escolar, además de poner en valor su potencial y talento individual.

Debemos tener en cuenta algo fundamental en este proceso y diferenciar detalladamente el sistema de evaluación. Las competencias deben ser un complemento, no un reemplazo de la esencia educativa, los contenidos, puesto que devaluaríamos nuestro sistema educativo y nos llevaría al total colapso. No se trata de tener a alumnos ocupados, se trata de tener a alumnos adquiriendo conocimiento y su posterior aplicación. En este caso, el cambio está en la forma no en el fondo y esto debe estar claramente definido desde el inicio. No se trata sólo de tener a alumnos ocupados, se trata de tener a alumnos ocupados en la adquisición de conocimiento y su posterior aplicación.

Otro aspecto positivo al que aspira dar respuesta la LOMLOE, es la formación del profesorado y el acceso desde la universidad a la función docente para así liderar el desarrollo de una enseñanza innovadora que garantice una experiencia global de aprendizaje para todos los estudiantes. Aunque sea algo muy discutido a día de hoy por la evolución en la implementación de esta nueva ley, la formación debe comenzar desde las universidades pasando por un apoyo firme a escuelas y familias para poder alinear todos sus componentes con el fi de aportar de manera positiva.

Es un reto delicado aunque a la vez ilusionante que requerirá, además de una gran despliegue económico, una implicación de todos los agentes y aquellos sectores de la sociedad que puedan aportar valor añadido en este proceso de cambio educativo. Es un proceso global al que deberíamos dedicar toda la atención posible.

–¿Qué efectos tendrá la LOMLOE en el desarrollo docente?

–La apuesta debe ser clara por la formación del profesorado, y en mayor medida, por el reconocimiento de la labor de los docentes, así como de todas las personas que intervienen en proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin duda, el valor humano y profesional es una de las mayores apuestas en toda ley educativa. Nadie puede dudar que estamos ante un mundo cambiante. Cada año existen cambios comparables a los últimos diez, por esto es importante hacer una actualización y un cambio significativo de los contenidos en los planes de formación y especialización profesional, y de especial relevancia la formación inicial, la identidad, la adquisición de competencias y el desarrollo personal y profesional del profesorado.. Este es un aspecto clave en el que coinciden los mejores modelos educativos, donde el profesor es un facilitador del conocimiento y una pieza clave del funcionamiento y la modernidad de la educación, además de ser una figura muy respetada por la sociedad.

–¿Hay aspectos esenciales de una ley educativa que no deberían modificarse cuando hay un cambio de gobierno? ¿Cuáles?

–Pienso firmemente que la educación no debería ser ninguneada y debería mantenerse ajena a influencias externas. Debería tratarse como un organismo independiente. Nelson Mandela no se equivocaba con su famosa frase sobre la educación por lo que consideremos, para lo bueno y para lo malo, la educación como una herramienta clave para la transformación de la sociedad y la construcción de una ciudadanía a nivel global, teniendo en cuenta que es un derecho y valor esencial para formar a ciudadanos con pensamiento crítico, responsables y comprometidos con el respeto de los derechos humanos, individuales y sociales, debemos garantizar la sostenibilidad del sistema educativo. Por ello, es importante no politizar los planes de mejora ni las nuevas disposiciones legales en materia educativa, y promover la participación democrática de todos los sectores de la sociedad, la comunidad educativa y los agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.